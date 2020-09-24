В Турции появились смертельно опасные комары

Новый вид насекомых отличается чрезвычайной агрессивностью и способностью распространять смертельные заболевания.

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Рой азиатских тигровых комаров атаковал жителей Стамбула . Опасных насекомых обнаружили сразу в нескольких районах мегаполиса.

Ученые предупредили горожан о том, что тигровые комары являются переносчикам смертельных болезней и, вероятно, способны легко адаптироваться к новым условиям.

«Это очень инвазивный вид, он намного агрессивнее, так как атакует людей круглые сутки, а не только по ночам. В дополнение к этому, комары передают болезни, такие как вирус Зика, желтую лихорадку, а также другие, о которых раньше никто и не слышал», - приводит издание Habber Turk слова доцента Стамбульского университета Керема Этеры.

Встреча с тигровыми комарами чревата огромными неприятностями, даже если они не переносят опасную инфекцию, добавляет доктор Этера.