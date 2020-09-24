Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

В Турции найдена опасная разновидность комаров

ТК «Звезда»иещё 9
1 час назад
Новый вид насекомых отличается чрезвычайной агрессивностью и способностью распространять смертельные заболевания.
В Турции появились смертельно опасные комары
Фото:  pixabay.com pixabay.com
Рой азиатских тигровых комаров атаковал жителей Стамбула. Опасных насекомых обнаружили сразу в нескольких районах мегаполиса.
Ученые предупредили горожан о том, что тигровые комары являются переносчикам смертельных болезней и, вероятно, способны легко адаптироваться к новым условиям.
«Это очень инвазивный вид, он намного агрессивнее, так как атакует людей круглые сутки, а не только по ночам. В дополнение к этому, комары передают болезни, такие как вирус Зика, желтую лихорадку, а также другие, о которых раньше никто и не слышал», - приводит издание Habber Turk слова доцента Стамбульского университета Керема Этеры.
Встреча с тигровыми комарами чревата огромными неприятностями, даже если они не переносят опасную инфекцию, добавляет доктор Этера.
Дело в том, что укусы крылатых кровопийц вызывают сильнейшую аллергическую реакцию, которая может протекать с тяжелыми и опасными для жизни последствиями.
Наука,Наука и техника,Стамбул,Турция,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФото
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители