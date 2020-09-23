NASA обнаружила космическую катастрофу

Галактика Андромеды и наша галактика Млечный путь движутся навстречу друг другу. Столкновения не избежать. Галактики столкнутся через 4 млрд лет и пока не было однозначного сценария, чем закончится эта космическая катастрофа.

Недавно специалисты NASA смогли зафиксировать аналогичную катастрофу, которая произошла в других галактиках. Это позволит лучше понять, что ждет в будущем и наш Млечный путь.

Странную галактику уловил космический телескоп «Хаббл». Она образовалась в результате слияния двух галактик, которые столкнулись друг с другом.

Речь идет о галактике NGC 1614 (меня всегда удивляло, какие скромные имена получают интереснейшие космические объекты. Как-будто зеки в тюрьме получают номера). Впервые ее обнаружили астрономы еще в 1885 году, но изучить детально удалось только сейчас. У этой галактики образовался длинный хвост, который тянется от центра. Внешне издалека напоминает головастика.

Хвост — поток межзвездного газа и отдельных звезд от меньшей галактики, которая столкнулась с более крупной.

Что ждет Солнечную систему после столкновения галактик? Возможно, что и ничего страшного. Межзвездные расстояния велики и большинство звезд после столкновения галактик просто перемешаются. Много столкновений будет лишь в районе ядер галактик — там звезды находятся плотнее друг от друга. А в основе ядер — крупные черные дыры.

Солнечная система находится на периферии Млечного пути. Поэтому, скорее всего, так и останется на обочине галактики — только уже намного более крупной.

Но, согласно расчетам астрофизиков, есть вероятность в 12%, что Солнечную систему выбросит за пределы новой галактики. Улетит в таком вот хвосте, как у «Головастика» NGC 1614, а затем и в принципе отправится в путешествие в открытом космосе.

Но для жизни на Земле это уже не будет иметь значения. Солнце к тому моменту станет красным гигантом и поглотит нашу планету. Поэтому самое время будет переселиться на другие звезды. В том числе и те, что находятся в новой галактике — Андромеде.

А что же будет с нашей галактикой? Вероятный сценарий, на основе наблюдений NASA — что после столкновения Андромеды и Млечного пути, образуется мегагалактика. Большинство звезд перемешается. Часть — вылетит прочь из галактики. А мощные столкновения звезд будут лишь в эпицентре, где сольются ядра галактик.