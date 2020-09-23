Тайна землетрясения: Байкал превращается в океан

В ночь на 22 сентября на Байкале произошло землетрясение магнитудой почти шесть, затем афтершок. "Деревянный дом ходил ходуном!" — описывал в соцсетях случившееся один из очевидцев. По всей Бурятии ощущались толчки, многие люди испугались, поскольку лет десять уже не было ничего подобного. РИА Новости разбирается, почему в стабильных регионах планеты, посреди больших континентов, внезапно начинает трясти.

Неоазиатский океан и континент Сибирь

Сейсмическая активность на Байкале — не редкость. В центральной части озера с 2001 по 2012 год зарегистрировали более 19 тысяч землетрясений, в основном слабых. Однако в МЧС этот регион относят к субъектам первой степени опасности. Интенсивность толчков здесь может достигать девяти баллов, как это случилось 29 августа 1959 года (магнитуда 6,8). Пострадал Иркутск , досталось и другим населенным пунктам.

За столетие до этого, 12 января 1862 года, в результате катастрофического землетрясения образовался залив Провал на восточном берегу Байкала. На этом фоне нынешнее землетрясение практически рядовое. По расчетам ученых, сейсмические толчки большой интенсивности не стоит ждать в этом регионе чаще, чем раз в три сотни лет.

© Мац В. Д., Гранина Л. З., Ефимова И. М., 2014 /// Байкальская рифтовая зона. Цифрами на схеме обозначены крупные рифтовые впадины: Дархатская (1), Косогол (2), Тункинская (3), Южнобайкальская (4), Северобайкальская (5), Усть-Баргузинская (6), Баргузинская (7), Верхнеангарская (8), Ципинская (9), Муйская (10), Чарская (11), Токкийская (12) — РИА Новости, 1920, 22.09.2020 © Мац В. Д., Гранина Л. З., Ефимова И. М., 2014 Байкальская рифтовая зона. Цифрами на схеме обозначены крупные рифтовые впадины: Дархатская (1), Косогол (2), Тункинская (3), Южнобайкальская (4), Северобайкальская (5), Усть-Баргузинская (6), Баргузинская (7), Верхнеангарская (8), Ципинская (9), Муйская (10), Чарская (11), Токкийская (12)

Геологи систематически исследуют Байкал с начала XX века. В 1960-х они доказали, что его впадина образовалась так же, как цепочка озер Восточно-Африканской рифтовой долины. Байкал — это крупный разлом в земной коре, рифт. Такие структуры хорошо известны в океанах, но откуда они на континентах? По современным представлениям, это результат движения масс в горячих недрах Земли. Если снизу всплывает гигантский пузырь магмы, ломаются даже мощные древние континентальные плиты. Возникает система разломов, края которых постепенно раздвигаются, дно углубляется, впадина наполняет водой — формируется море, затем океан. Именно так образовались Красное море, Атлантический океан.

Исследователи из Лимнологического института СО РАН доказали, что Байкал постепенно превращается в океан. На это указывают его строение, тип осадков, скопления газовых гидратов, нефти, гидротермальные источники, специфический подводный мир.

Дно Байкала опустилось на километр не более миллиона лет назад, а современной глубины в 1600 метров озеро достигло 150 тысяч лет назад. Рифт раздвигается в год на четыре миллиметра. Через 200 миллионов лет, если процесс не остановится — а такое в геологической истории случается, — Байкал превратится в настоящий океан. Ученые предлагают назвать его Неоазиатским. Сибирь же будет отдельным континентом.

© Мац В. Д., Гранина Л. З., Ефимова И. М., 2014 /// Эволюция континентального рифта: от просто впадины до сложной структуры океанического дна

Африка раскалывается

Самый длинный глубинный разлом посреди континента — Великая рифтовая долина в Восточной Африке. Она тянется на пять тысяч километров от Ливана до Мозамбика и отмечена цепочкой активных вулканов и озер, среди которых самое глубокое — Танганьика — лишь немного уступает Байкалу.

Восточно-Африканский рифт начал формироваться более 25 миллионов лет назад и сильно перестроил эту часть континента, запустив цепочку событий, которые в итоге привели к возникновению здесь идеальных условий для эволюции приматов.

Тут не бывает катастрофических землетрясений, как в Тихоокеанском регионе или Восточной Азии. Однако потряхивает регулярно. Магнитуда толчков достигает семи, глубина очагов — более 30 километров, это граница Мохоровичича, разделяющая мантию и земную кору.

© Eric Roberts, James Cook University /// Восточно-Африканская рифтовая долина начала образовываться 25 миллионов лет назад. В центре — озеро Танганьика

Волнение на континенте

В отличие от Байкала, Восточно-Европейская платформа, где расположены Москва и Санкт-Петербург, считаются сейсмически безопасными. Сюда доходят разве что волны от сильных землетрясений в Карпатах. Последнее такое событие произошло 4 марта 1977 года. Эпицентр располагался в зоне Вранча в Румынии, а в Москве и области на уровне земли ощущались колебания в четыре балла, на высоких этажах — шесть-семь баллов.

Минуло несколько десятилетий, это землетрясение вспоминают только москвичи старшего поколения да ученые в научных статьях. Казалось, центру России ничто такое не грозит. И вдруг 24 мая 2013 года в Москве задрожала земля. Верхние этажи высотных зданий раскачивались, у людей кружилась голова, многие выбежали из дома. На Лесной улице из девятиэтажек эвакуировали порядка 400 человек.

Это вызвало большой резонанс, породило волну дезинформации в Сети. Между тем геологи настаивают, что это всего лишь отголоски землетрясения магнитудой 7,7, произошедшего в Охотском море. Его очаг располагался на глубине 600 километров — в активной зоне, где Тихоокеанская плита подныривает под окраину континента. Там трясет часто и сильно.

Сейсмические волны от Охотского моря пробежали 6500 километров и достигли европейской части страны. Такое за триста лет наблюдений зафиксировано впервые. По оценкам Андрея Никонова из Института физики Земли РАН, очень сильные землетрясения в Карпатах, способные отдаваться на дальние расстояния, происходят не чаще раза в шестьсот лет.