Запредельное здоровье: в чем секрет рекордного долголетия

Ученые из Японии проанализировали здоровье полутора тысяч долгожителей и выявили биомаркеры, связанные с предельным возрастом. Перешагнувшие порог в 110 лет не болеют раком, инфекциями, у них редко бывают диабет второго типа, воспалительные процессы. Единственное слабое место — сердце.

Волна долгожительства

В начале этого года (по состоянию на 9 января) в мире насчитали 31 человека старше 112 лет. Таких называют суперстолетними. Список опубликовали Роберт Янг из Геронтологической исследовательской группы в Санди Спринг ( США ) и Вацлав Кротек из Книги рекордов Гиннеса. Там же перечислили 33 человека старше 110 лет, скончавшихся в 2019-м. Это только те, чей возраст подтвердили документально. Всего же таких людей может быть от 700 до 1000.

По данным итальянских ученых, изучивших список из 4626 проверенных долгожителей, родившихся между 1896 и 1910 годом, число столетних и полусуперстолетних (то есть в возрасте 105-110 лет) неуклонно растет. Продолжительность жизни увеличивается, особенно среди женщин: среди 31 суперстолетнего — мужчина только один.

Люди живут дольше благодаря хорошим условиям, гигиене, качественной медицине. Особенно сказался прогресс в лечении сердечно-сосудистых заболеваний в 1970-х. Реже умирают от бронхитов, гриппа и, как следствие, пневмоний.

Авторы работы отмечают, что после 112 лет большинство долгожителей все же уходят в мир иной. Этот порог перешагивает один из тысячи столетних. Некоторые исследователи говорят, что для человека 115 лет — предел. Но голландские ученые пишут о появлении в Японии женщин 118-летнего возраста к 2070 году, а может быть, и 125-летних. Леонид и Наталья Гавриловы из статистического центра NORC Университета Чикаго и Вячеслав Крутко из ФИЦ "Информатика и управление" вообще отрицают естественный лимит. По их мнению, предельный возраст определяется усилиями, которые прикладывает человек, чтобы жить долго.

Что у них в крови

Ученые честно признают: как люди достигают 110-летнего возраста, непонятно. Этой проблемой занялись сравнительно недавно, и данных еще очень мало. Например, в июне 2019-го на Сицилии скончалась 113-летняя Диега Каммаллери. Ее сестра Филиппа, 106 лет, осталась одна. Наблюдавшие за ними специалисты пишут: их долголетие — загадка. Трое из их семьи скончались от рака — мать и два брата. Отец и еще две сестры также достигли очень преклонных лет.

По одной из гипотез, причина в некоторых генах, управляющих другими генами. Один и тот же участок ДНК способен как увеличивать риск рака, так и способствовать долголетию. А возможно, все дело в унаследованных от отца аллелях (генах с некоторыми мутациями), защищающих от возрастных болезней.

Диета сестер не отличалась особой правильностью. В юности они были очень бедны, поэтому питались скудно. С 1960-х в стране изобилие морских продуктов, мяса, сахара, жиров. Каммаллери никогда не переедали, в основном употребляли в пищу овощи.

В крови у сестер много гормона щитовидной железы — тиреотропина, что говорит о предгипотериозе. Возможно, это причина повышенного холестерина, избытка воды и низкого альбумина. Заметили, что диагноз "гипотериоз" чаще ставят людям в возрасте — не исключено, что так, замедляя метаболизм, организм борется со старением.

Столетнее сердце

Поскольку человечество стареет, растет смертность от возрастных болезней, включая диабет второго типа, Альцгеймера, рак. Лидируют сердечно-сосудистые заболевания. Единственные, кто выпадает из тренда, — долгожители. У них риск кончины от сердца низкий: им редко диагностируют диабет, чувствительность к инсулину у них сохраняется, в среднем нормальный уровень липопротеинов. Хотя электрокардиография у них нередко показывает сбои в работе сердца. Возможно, именно этот орган — слабое звено в организме человека, если нет других отягчающих заболеваний. Раз так, то путь к суперстолетнему возрасту — профилактика сердечно-сосудистых болезней.

По долгожителям впереди всех Япония. Среди рожденных в 1900 году 122 мужчины и 617 женщин достигли 100-летия. В стране 12 суперстолетних из списка подтвержденных Книгой рекордов Гиннеса.

Недавно японские ученые опубликовали многолетнее исследование о связанных с сердцем биомаркерах у 1427 человек предельного возраста из трех когортных проектов: Токийского изучения столетних ( TCS ), Японского — полусуперстолетних (JSS) и опроса самых старых жителей Токио (TOOTH). Из них — 36 суперстолетних. В процессе наблюдения тысяча участников скончалась.

© РИА Новости / Takumi Hirata et al. /Nat Commun /// Выборочные данные о 1427 участниках исследования японских ученых. После 100-летнего рубежа женщин — явное большинство.

Ученые выбрали девять молекул, в том числе четыре кардиопротекторов и три — сигналы воспаления: интерлекин-6, фактор некроза опухоли, ангиопоэтин-подобный белок 2 (нарушен при ожирении и диабете второго типа). Еще два — цистатин C и холинэстераза — характеризуют состояние почек и печени.

Только один биомаркер четко коррелировал со смертностью — NT-proBNP, предшественник мозгового натрийуретического пептида. Он вырабатывается в левом желудочке, особенно активно при сердечном приступе.

Среди остальных биомаркеров еще лишь холинэстераза и низкий альбумин в плазме крови (этот показатель включили в работу, поскольку он характерен сразу для многих патологий) четко следовали за смертностью.

В категории 105+ главный фактор риска — нарушения работы сердца. С возрастом NT-proBNP в любом случае повышается. У 43 процентов суперстолетних он достигал 1,8 тысячи пикограмм на миллилитр. У 75-летних в этом случае диагностируют сердечную недостаточность. Тем не менее больше половины рекордно старых участников этого исследования не принимали сердечных лекарств.