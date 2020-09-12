Назван способ купить кусок Луны

Доставленный СССР и США на Землю лунный грунт не продается, но желающие все же могут приобрести кусочек Луны — упавшие на Землю лунные метеориты, однако стоить это будет очень дорого, рассказал РИА Новости заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта.

12 сентября отмечается 50-я годовщина запуска советской автоматической межпланетной станции "Луна-16". Она была запущена с космодрома Байконур и 20 сентября совершила мягкую посадку на лунную поверхность. А 24 числа вещество уже было привезено на Землю в специальной капсуле. Это была первая доставка грунта с Луны с помощью автоматической станции. До этого грунт на Землю привезли американские астронавты.

На днях руководитель американского космического ведомства Джим Брайденстайн объявил тендер на закупку лунного грунта у частных компаний. Речь идет о покупке НАСА лунного реголита и каменистых материалов с Луны в объеме от 50 до 500 граммов. От компании, продающей материалы, согласно контракту НАСА, не требуется проводить их анализ. Стоимость, по которой НАСА будет осуществлять закупки лунных ископаемых, не уточняется.

"Сейчас лунный грунт нельзя приобрести, потому что весь он является собственностью тех государств, которые его привезли. В настоящее время это Россия и Америка. Вы не купите лунный грунт. Реально купить на аукционе можно только лунные метеориты. Однако это будет достаточно дорого", — рассказал Слюта.

Любые продажи лунного грунта в интернете он назвал фейками.

"Поскольку уровень образования в последние пару десятков лет снизился, сейчас верят чему угодно", — рассказал ученый.

В то же время он указал, что все же знает о двух случаях продажи именно лунного грунта, доставленного советскими аппаратами или американскими астронавтами. Один случай произошел в семье первого человека на Луне Нила Армстронга , которому правительство подарило несколько крупинок грунта. Потомки астронавта продали подарок. Проданы на аукционе были и фрагменты грунта, подаренные правительством СССР вдове советского конструктора Сергея Королева

"Для коллекционеров такие предметы имеют историческую ценность", — отметил Слюта.

Говоря о лунных метеоритах, он пояснил, что это очень редкая находка.

"Купить лунный метеорит — это очень дорого, потому что он очень редкий", — отметил ученый.

По его словам, довольно часто в Институт геохимии и аналитической химии РАН приносят на анализ образцы, не все из которых в итоге оказываются метеоритами.

"99% из принесенного, естественно, не метеориты. Иногда, очень редко когда, попадаются действительно метеориты", — сказал он.

Слюта пояснил, что сами метеориты когда-то в прошлом были выбиты с поверхности Луны ударами астероидов и, путешествуя миллионы и миллиарды лет, могли упасть на Землю. Чтобы удостовериться в лунном происхождении покупки, можно обратиться в лаборатории, которые занимаются изучением грунта с Луны. В России это Института геохимии и аналитической химии РАН. За работу по проверке достоверности находки,