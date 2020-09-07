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Найдено защищающее от заражения коронавирусом средство 

Lenta.ru 38 минут назад
Найдено защищающее от коронавируса средство
Фото: Reuters
Ученые Каролинского университета в Швеции нашли небольшое нейтрализующее антитело (нанотело), которое может блокировать проникновение коронавируса SARS-CoV-2 в клетки человека. Специалисты полагают, что его можно использовать в качестве защищающего от заражения вирусом средства, предотвращающего тяжелое развитие COVID-19. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.
В ходе исследования специалисты ввели альпаке S-белок коронавируса. Через 60 дней в образцах крови животных наблюдался сильный иммунный ответ против S-белка (белка-«шипа»). Затем ученые выделили и клонировали нейтрализующие антитела, после чего определили их структуру для дальнейший оценки эффективности против SARS-CoV-2. Оказалось, что антитело Ty1 эффективно нейтрализует вирус, прикрепляясь к той части белка-«шипа», который связывается с рецептором ACE2.
Нанотела обладают рядом преимуществ по сравнению с обычными антителами. Их размер составляет менее одной десятой размера обычных антител, и, как правило, их легче производить в больших масштабах с меньшими затратами.
В настоящее время ученые приступили к доклиническим исследованиям на животных, чтобы изучить нейтрализующую активность и терапевтический потенциал Ty1 на животной модели.
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Наука , Наука и техника , Швеция
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