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Дешевый аналог платиновых препаратов от рака создали ученые 

РИА Новости и ещё 2 39 минут назад
Создан аналог дорогих препаратов от рака
Фото: © Fotolia / capifrutta
Соединения на основе никеля, способные эффективно бороться с раковыми клетками, впервые в мире создал международный коллектив ученых при участи Тюменского государственного университета (ТюмГУ). По словам авторов, новый тип препаратов позволит решить проблему растущей устойчивости рака к используемым сегодня лекарствам, а кроме того, он дешевле и безопаснее аналогов. Результаты опубликованы в журнале New Journal of Chemistry.
Препараты на основе производных платины сегодня широко распространены в борьбе с различными видами рака. Однако, по словам авторов исследования, такие лекарства дорогостоящи, обладают побочными эффектами, а кроме того, раковые клетки быстро приобретают по отношению к ним высокую сопротивляемость.
По словам исследователей, перспективной альтернативой платине выступает никель, являющийся ее ближайшим электронным аналогом, и к тому же стоящий дешевле в несколько раз.
В результате исследования, проведенного ТюмГУ совместно со специалистами из Турции, Ирана и Испании, впервые получили два новых соединения на основе никеля, которые продемонстрировали противоопухолевую активность на раковых клетках легкого.

"Никель, в отличие от платины, может формировать гораздо более богатую геометрию молекул, что обеспечивает образование соединений с новыми улучшенными свойствами. Это позволит проще совершенствовать препарат, борясь как с растущей резистентностью, то есть сопротивляемостью, раковых клеток, так и с негативными побочными эффектами", — объяснил профессор кафедры неорганической и физической химии ТюмГУ Дамир Сафин.

В качестве органической составляющей полученных препаратов были использованы производные гидразона, имитирующие биологические системы. По словам профессора Сафина, биологическая активность гидразонов усиливается при образовании соединений с металлами, что повышает их эффективность.
В дальнейшем международный научный коллектив планируют продолжить работу по улучшению свойств новых препаратов.
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Наука , Наука и техника , Дамир Сафин
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