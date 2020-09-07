Создан аналог дорогих препаратов от рака

Соединения на основе никеля, способные эффективно бороться с раковыми клетками, впервые в мире создал международный коллектив ученых при участи Тюменского государственного университета (ТюмГУ). По словам авторов, новый тип препаратов позволит решить проблему растущей устойчивости рака к используемым сегодня лекарствам, а кроме того, он дешевле и безопаснее аналогов. Результаты опубликованы в журнале New Journal of Chemistry.

Препараты на основе производных платины сегодня широко распространены в борьбе с различными видами рака. Однако, по словам авторов исследования, такие лекарства дорогостоящи, обладают побочными эффектами, а кроме того, раковые клетки быстро приобретают по отношению к ним высокую сопротивляемость.

По словам исследователей, перспективной альтернативой платине выступает никель, являющийся ее ближайшим электронным аналогом, и к тому же стоящий дешевле в несколько раз.

В результате исследования, проведенного ТюмГУ совместно со специалистами из Турции, Ирана и Испании, впервые получили два новых соединения на основе никеля, которые продемонстрировали противоопухолевую активность на раковых клетках легкого.

"Никель, в отличие от платины, может формировать гораздо более богатую геометрию молекул, что обеспечивает образование соединений с новыми улучшенными свойствами. Это позволит проще совершенствовать препарат, борясь как с растущей резистентностью, то есть сопротивляемостью, раковых клеток, так и с негативными побочными эффектами", — объяснил профессор кафедры неорганической и физической химии ТюмГУ Дамир Сафин.

В качестве органической составляющей полученных препаратов были использованы производные гидразона, имитирующие биологические системы. По словам профессора Сафина, биологическая активность гидразонов усиливается при образовании соединений с металлами, что повышает их эффективность.

В дальнейшем международный научный коллектив планируют продолжить работу по улучшению свойств новых препаратов.