На протяжении всего времени ее ген хранили в морозильной камере. Об этом в воскресенье, 6 сентября, сообщается на сайте компании Revive & Restore, специализирующиеся на сохранении и восстановлении генетических данных исчезающих животных.

Жеребенок по кличке Курт, названный в честь патолога и генетика Курта Бениршке, появился на свет в начале августа в зоопарке Сан-Диего в Калифорнии. Revive & Restore совместно с компанией ViaGen смогла восстановить ген, замороженный в 1980-м.

«Это были клетки жеребца, родившегося в 1975 году в Великобритании, который привезли в США в 1978 году. Он прожил до 1998 года» — рассказали в пресс-службе организации.

Американский ученый, биолог Бен Новак написал в своем Twitter, что это первое клонирование лошади Пржевальского за последние 17 лет и что это «научный прорыв».

В настоящее время в мире насчитывается около двух тысяч лошадей, рожденных от 12 особей лошади Пржевальского и спасенных в 1990-х от абсолютного вымирания. Жеребенок Курт стал надеждой на то, что в будущем ученые смогут восстановить популяцию краснокнижных животных.

В 2018-м сообщалось, что ученые из Китая собрались клонировать котенка с использованием той же технологии, что применялась в воссоздании овечки Долли. Данный метод разработали в 1996 году. Из неоплодотворенной яйцеклетки удаляют ядро, после чего в нее пересаживают ядро от соматической клетки, например, от фибробласта (клетки соединительной ткани) эмбриона. Ученым потребовалось около 300 попыток, прежде чем они смогли воссоздать здоровый эмбрион овечки Долли.