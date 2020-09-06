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В США клонировали умершую 40 лет назад лошадь Пржевальского 

Lenta.ru и ещё 2 50 минут назад
На протяжении всего времени ее ген хранили в морозильной камере. Об этом в воскресенье, 6 сентября, сообщается на сайте компании Revive & Restore, специализирующиеся на сохранении и восстановлении генетических данных исчезающих животных.
Жеребенок по кличке Курт, названный в честь патолога и генетика Курта Бениршке, появился на свет в начале августа в зоопарке Сан-Диего в Калифорнии. Revive & Restore совместно с компанией ViaGen смогла восстановить ген, замороженный в 1980-м.

«Это были клетки жеребца, родившегося в 1975 году в Великобритании, который привезли в США в 1978 году. Он прожил до 1998 года» — рассказали в пресс-службе организации.

Американский ученый, биолог Бен Новак написал в своем Twitter, что это первое клонирование лошади Пржевальского за последние 17 лет и что это «научный прорыв».
В настоящее время в мире насчитывается около двух тысяч лошадей, рожденных от 12 особей лошади Пржевальского и спасенных в 1990-х от абсолютного вымирания. Жеребенок Курт стал надеждой на то, что в будущем ученые смогут восстановить популяцию краснокнижных животных.
В 2018-м сообщалось, что ученые из Китая собрались клонировать котенка с использованием той же технологии, что применялась в воссоздании овечки Долли. Данный метод разработали в 1996 году. Из неоплодотворенной яйцеклетки удаляют ядро, после чего в нее пересаживают ядро от соматической клетки, например, от фибробласта (клетки соединительной ткани) эмбриона. Ученым потребовалось около 300 попыток, прежде чем они смогли воссоздать здоровый эмбрион овечки Долли.
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Наука , Наука и техника , США
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