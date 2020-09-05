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Ученые выяснили, сколько млекопитающих может погибнуть в этом столетии

ТК «Звезда»
1 час назад
По мнению исследователей, можно спасти сотни видов от вымирания, если повысить коллективную осведомленность и принять меры в этом вопросе.
Сотни млекопитающих могут погибнуть
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
По крайней мере 550 видов млекопитающих может исчезнуть в этом столетии, выяснили ученые, основываясь на ископаемых свидетельствах вымирания в прошлом. Ученые собрали большой объем данных по окаменелостям, провели их компьютерное моделирование и спрогнозировали увеличение темпов исчезновения к 2100 году, исходя из текущего статуса угрозы для видов.
По мнению экспертов, люди несут ответственность за исчезновение млекопитающих в последние десятилетия.
«Несмотря на этот "тревожный" сценарий, мы могли бы спасти сотни, если не тысячи видов с помощью более целенаправленных и эффективных стратегий сохранения», - заявил один из ученых.
В качестве одной из мер, эксперты предлагают повышать коллективную осведомленность о «надвигающейся эскалации кризиса биоразнообразия и принять меры по борьбе с этой глобальной чрезвычайной ситуацией». Ведь, «с каждым потерянным видом, мы безвозвратно теряем уникальную часть естественной истории Земли», отмечено в исследовании, опубликованном в журнале Science Advances.
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