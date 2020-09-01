«Вирус навсегда»: почему не спасает «стадный иммунитет»

Шведский опыт в борьбе с коронавирусом в ВОЗ назвали эталонным для других стран. При этом в начале пандемии в организации осуждали отказ властей от жестких карантинных мер. Иммунолог и инфекционист в разговоре с «Газетой.Ru» возмутились такой сменой настроений в ВОЗ. По их мнению, опыт Швеции показывает, что бесконтрольное распространение коронавирусной инфекции для формирования коллективного иммунитета ставит под удар слои населения, находящиеся в группе риска.

«Коллективный иммунитет и высокая смертность»

В ВОЗ считают, что стратегия Швеции по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа привела к успеху — их опыт должен стать примером для властей других стран. Об этом заявил спецпосланник организации Дэвид Набарро в интервью новозеландской радиостанции Magic.

Отметим, что Швеция отказалась от введения строгих ограничений, полагаясь на стратегию выработки коллективного иммунитета к COVID-19. Набарро пояснил, что ключом к успеху стало «доверие между властями и населением». Стокгольм положился на сознательность граждан и избежал жесткого карантина.

Однако изначально в ВОЗ считали, что Швеция совершает огромную ошибку, не вводя карантин. Ее в начале июня признал и главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл. По его словам, такой подход привел к слишком большому количеству смертей и заявил, что стране следовало ввести более строгие ограничения.

Тегнелл отметил, что более верным был бы усредненный подход «между тем, что сделала Швеция, и тем, как поступили остальные страны».

Согласно данным ВОЗ, к 1 сентября в Швеции коронавирус выявлен у 84,3 тыс. человек, умерли более 5,8 тыс. По показателю смертности страна обогнала и ближайших соседей, и страны с большим числом инфицированных.

Схожие методы борьбы с вирусом избрали и власти Великобритании . Так, на начальных этапах пандемии премьер-министр Борис Джонсон заявил, что стране необходимо выработать «стадный иммунитет».

«Около 60 процентов (переболевших) — вот цифры, которые нужны, чтобы получить иммунитет стада», — заявлял политик.

Однако спустя всего две недели после этого заявления, когда число жертв превысило 100 человек, Джонсон ввел в стране режим жесткого карантина на три недели, позволив людям выходить из дома только в случае крайней необходимости.

Британцев призвали оставаться дома, выходить позволяли только по неотложным целям: за продуктами, медицинской помощью или чтобы добраться на работу, если работать дистанционно невозможно.

На 1 сентября 2020 года в Великобритания зафиксировано 335 873 случая заражения коронавирусом — погибло 46 706 человек, летальность составляет 13,91%. Полностью вылечились уже 205 321 человек. Отметим, что страна занимает 13 место в рейтинге по количеству зараженных людей во всем мире.

Выработать коллективный иммунитет решили и в Белоруссии. Там ограничения не вводили даже на массовые мероприятия. По информации медиков, всего за период пандемии в стране было зарегистрировано 71 843 человека с положительным тестом на коронавирус. За весь период распространения инфекции умер 681 пациент — каждый из них имел ряд хронических заболеваний. Выздоровели и выписаны 70 468 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

«Вирус останется навсегда»

Между тем, как пояснила «Газете.Ru» иммунолог Елена Чурина, стремление стран создать коллективный иммунитет логичное, с политической точки зрения, но очень спорное с медицинской, поскольку подвергает риску здоровье людей.

«Вирус в популяции останется навсегда. Даже если проведенная вакцинация, предположительно, привела к образованию антител, то они все равно находятся в системной циркуляции и никогда не успеют так быстро проникнуть в систему носоглотки. А вирус ведь размножается не в крови, а на слизистой», — отметила специалист.

Терапевт-пульмонолог Марина Казакова в свою очередь напоминает о повторных случаях заражения.

«Мы пока точно не знаем, насколько стойкий формируется иммунитет после болезни, какая необходима концентрация антител, чтобы достоверно избежать повторного заражения», — сообщила она «Газете.Ru».

Медик подчеркнула, что РНК-вирусы, в группу которых входит и коронавирусная инфекция нового типа, быстро мутируют. За последнее время, по словам Чуриной, в разных странах нашли еще несколько разновидностей инфекции.

«Конверсия их генотипа и мутации, особенно коронавирусов, стремительна. Даже вакцина может просто оказаться бесполезной. Не нужно ускорять распространение искусственным путем. Это не победа, а естественный процесс эволюции вируса», — заключила медик.

В то же время инфекционист Елена Кузнецова напоминает, что для формирования коллективного иммунитета необходимо, чтобы переболела большая часть населения Земли.

«Основываясь на мировой статистике, можно сказать, что даже если в каждой стране мы достигнем 60% общего иммунитета, то для мира — это будет капля в море. То есть такой подход очень спорный», — подчеркнула она в разговоре с «Газетой.Ru».

Врач также обратила внимание на большое число пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Не подвергнув их опасности, власти не смогут добиться успеха.

«Старики и больные люди находятся под огромным риском — даже, если речь идет о стране, где медицина находится на высококлассном уровне. По моему личному мнению, сперва следует снизить ежедневное число заболевших до минимального, а затем только приступать к формированию иммунитета. Как, например, поступают в Китае», — добавила Кузнецова.

Тотальный карантин или раннее реагирование

Ряд стран сразу после выявления массового заражения ввели радикальные меры по предотвращению распространения SARS-CoV-2. В связи с этим им удалось почти полностью остановить локальную передачу.

В Южной Кореи власти быстро ввели ограничения, начали применять комплексные системы мониторинга вируса (тестирование и отслеживание контактов) и изолировать очаги заражения, чтобы избежать полного закрытия страны на карантин.

По мнению аналитиков портала BCG, эти ранние меры помогли Южной Корее удержать количество случаев заражения ниже лимита возможностей мониторинговой системы вируса, а не ниже предела возможностей системы здравоохранения.

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус хвалил стратегию, которую применила Южная Корея, и советовал странам адаптировать опыт этой страны.

Новая Зеландия объявила карантин очень рано и параллельно расширяла программу мониторинга для минимизации уровня распространения вируса. Каждый прибывший в страну с середины марта отправлялся на домашний карантин, а 19 марта страна полностью закрылась для въезда иностранцев. Всего в стране было зафиксировано 1 752 случая заражения коронавирусом COVID-19 — погибло 22 человека. Китай тоже добился определенных успехов, применяя данную стратегию.

При этом подавляющее большинство стран в Европе, Южной и Северной Америке не смогли сдержать первоначальную вспышку коронавируса. Аналитический портал BCG отмечает, что причина лежит либо в высокой плотности населения либо в позднем и не масштабном реагировании на пандемию. Столкнувшись с быстрым ростом случаев коронавируса, эти страны ввели социальное дистанцирование и карантинные ограничения, чтобы избежать перегруза систем здравоохранения.