Бессимптомны и заразны: как дети разносят COVID-19

Дети с COVID-19, даже не имея симптомов, могут быть заразны до трех недель, предупреждают американские врачи. По крайней мере, на протяжении этого срока в их организме сохраняются следы вирусных частиц. Однако оценить, насколько дети заразны на самом деле, пока проблематично.

Дети способны неделями заражать окружающих коронавирусом, сами при этом не имея симптомов, предупреждают врачи из Национальной детской больницы США . К такому выводу они пришли, изучив случаи заболевания детей в Южной Корее . Исследование было опубликовано в журнале JAMA Pediatrics.

Исследователи отобрали 91 случай коронавирусной инфекции у детей в 22 больницах Южной Кореи.

«В отличие от американской системы здравоохранения, в Южной Корее те, у кого тест на COVID-19 положительный, остаются в больнице до тех пор, пока не избавятся от инфекции, даже если у них нет симптомов», — объясняет педиатр Роберта Дебиаси, ведущий автор исследования.

У 22% детей симптомы так и не появились, 20% попали в больницу без симптомов, но те появились позже, и у 58% симптомы были уже при поступлении в больницу. Врачи брали у них анализ на коронавирус примерно раз в три дня — это позволяло отслеживать, как организм избавляется от инфекции.

Сами симптомы у детей сохранялись на протяжении разного времени — от трех дней до почти трех недель. Однако независимо от наличия и выраженности симптомов, дети долгое время оставались заразными.

Большинство оставались источниками инфекции в течение примерно двух с половиной недель. Но около половины детей с симптомами и примерно 1/5 часть бессимптомных были заразны и по истечении трех недель.

Исследователи сделали несколько важных выводов. Во-первых, у детей часто, как минимум в 20% случаев, не проявляют никаких симптомов. Во-вторых, хотя считается, что дети переносят коронавирусную инфекцию легко, си