Дневной сон смертельно опасен?

Китайские ученые заявили о серьезном вреде дневного сна для организма. Согласно их исследованиям, поспав несколько часов в обеденное время, человек может увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 34%. При этом российские специалисты с опубликованными данными не согласны: они уверены, что сон может оказывать фатальное влияние на организм только в совокупности с другими вредоносными факторами.

Дневной сон, который длится 60 минут и более, может нанести вред здоровью. Более того, иногда он представляет смертельную опасность, свидетельствует исследование китайских ученых из медуниверситета Гуанчжоу , опубликованное на портале MedicalXpress.

Для того, чтобы доказать гипотезу, ученые изучили взаимосвязь дневного сна и вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Для этого они обобщили данные более 20 научных работ и проанализировали информацию о 313 651 человеке, 39% из которых спали днем. Как оказалось, риск болезней сердца у последних возрос на 34%. Также дневной сон провоцировал развитие ряда других заболеваний, которые могут оказаться смертельными, повышая их вероятность на 30%, уверяют врачи.

Короткий сон — не более 30-45 минут — напротив, способствует улучшению работы сердца у тех, кто плохо спит по ночам. Как заявил доктор Чже Пан, подобного эффекта можно достичь, если соблюдать правильный режим каждый день.

При этом российские врачи и исследователи с китайскими учеными категорически не согласны. Для того, чтобы делать выводы о повышении риска здоровью человека, необходимо учитывать самые разные причины, считает Юрий Свиряев, руководитель сомнологической лаборатории национального центра Алмазова. Так, даже при наличии или отсутствии дневного сна человек также может питаться жирной пищей и этим повышать риск развития заболеваний.