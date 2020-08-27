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Ученые выяснили, почему мужчины чаще умирают от коронавируса 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Иммунитет и гормоны: почему коронавирус выбирает мужчин
Фото: Газета.Ru
Причиной высокой смертности мужчин от коронавируса могут быть особенности иммунной реакции, считают ученые из США. У мужчин более активно вырабатываются цитокины, избыток которых может привести к разрушению тканей. Однако коллеги ставят эти результаты под сомнение.
Разная смертность от COVID-19 у мужчин и женщин может быть связана с разными иммунными реакциями, считают специалисты из Йельского университета. Посвященная этому статья была опубликована в журнале Nature.
Повышенная смертность от COVID-19 среди мужчин была заметна еще в начале пандемии, но ее причины до сих пор не ясны до конца. При этом на мужчин приходится в среднем около 60% всех смертей от COVID-19.
Исследователи наблюдали за 98 пациентами в возрасте около 60 лет с COVID-19, изучая образцы их крови, слюны и выделений из носа и сравнивая со здоровыми. Оказалось, у женщин, даже пожилых, проявляется более устойчивый иммунный ответ и вырабатываются Т-лимфоциты — лейкоциты, способные распознавать вирусы и избавляться от них. У мужчин же, особенно пожилых, активность Т-лимфоцитов была ниже.
Более того, у мужчин была повышена выработка цитокинов — небольших молекул, которые производятся разными типами клеток, но в основном — лимфоцитами. Они играют важную роль в работе иммунной системы. Однако при избытке цитокинов они неконтролируемо активируют иммунные клетки в очагах воспаления, что приводит к высвобождению все новых порций цитокинов. Такой замкнутый круг приводит к разрушению тканей в очаге воспаления, затем реакция распространяется на соседние ткани и может охватить весь организм целиком. Это состояние называется цитокиновым штормом.
Цитокиновый шторм стал причиной гибели многих пациентов с COVID-19.
Мужчины, у которых наблюдался избыток цитокинов, действительно переносили болезнь хуже. Но женщины с повышенным уровнем цитокинов страдали еще сильнее.
Вероятно, мужчинам и женщинам требуется разный подход к лечению, предполагают авторы. У мужчин они предлагают усиливать выработку Т-лимфоцитов с помощью вакцин, у женщин — снижать выработку цитокинов.
«Мы обнаружили, что у мужчин и женщин действительно развиваются различные типы иммунных реакций на COVID-19, — сказал ведущий автор исследования Акико Ивасаки. — эти различия могут лежать в основе повышенной восприимчивости к болезни у мужчин».
Однако у коллег результаты исследования вызвали определенные сомнения. Из-за небольшой выборки и преклонного возраста пациентов различия могли возникнуть случайно, считает Элеонора Райли, профессор Эдинбургского университета.
«Важно отметить, что, хотя в среднем реакция у мужчин и женщин может различаться, диапазон большинства показателей у мужчин и женщин значительно перекрывается. Это значит, что у многих женщин реакция неотличима от реакции многих мужчин», — говорит она.
Райли подчеркивает, что лечение лучше подбирать индивидуально, исходя из анализов, а не по половому признаку.
Еще одной причиной высокой смертности мужчин может быть гормональный фон.
Многие ученые обратили внимание, что среди онкобольных наблюдается пониженная смертность от COVID-19 у мужчин с раком простаты.
При раке простаты разрастание злокачественных клеток стимулируется тестостероном, который повышает выработку белка TMPRSS2. Чтобы замедлить рост опухоли, пациентам дают антиандрогенные препараты, которые подавляют синтез гормона. Но TMPRSS2, как оказалось, играет роль и в коронавирусной инфекции — он необходим SARS-COV-2, чтобы проникнуть в клетку. По всей видимости, гормонотерапия при раке простаты снижает риски заражения и позволяет перенести болезнь легче, считают ученые.
О связи тестостерона и рисков заражения COVID-19 говорят и другие наблюдения. Так, среди пациентов больниц преобладают мужчины с облысением по мужскому типу, когда выпадают волосы на лбу и темени. Оно связано с андрогенами, которые влияют на деление стволовых клеток волос. Известно, что кастрация приводит к стабилизации облысения.
Дальнейшие исследования подтвердили связь между уровнями андрогенов и тяжестью COVID-19 у сотен мужчин.
У женщин при этом такого эффекта не наблюдалось.
Гипотеза о связи SARS-CoV-2 и андрогенов пока что требует дополнительных подтверждений. Однако существующие результаты позволяют предположить, что использование антиандрогенных препаратов действительно может стать эффективным способом борьбы с коронавирусом, замедляя его распространение и давая иммунной системе его одолеть.
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Наука , Статьи , США
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