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Япония и США будут вместе осваивать Луну 

Российская Газета и ещё 2 1 час назад
Япония и США будут вместе осваивать Луну
Фото: Reuters
На встрече командующего Космическими силами США Джона Рэймонда с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и заместителем министра иностранных дел Японии Кэйсукэ Судзуки в Токио достигнута договоренность о сотрудничестве двух стран в космосе и совместном освоении Луны. Об этом рассказали в МИД Японии.
Речь шла, в частности, о возможности отправки астронавтов на Луну к 2024 году. Соглашение об участии японской стороны в американском лунном проекте "Артемида" было подписано в июле. Ранее, в мае 2019 года, президент США Дональд Трамп заявил, что "Япония присоединилась к нашему лунному проекту. Мы полетим на Луну, мы вскоре собираемся на Марс. Это восхитительно!".
При этом главным вопросом на встречах было сотрудничество между Космическими силами США и Эскадрильей космических операций ВВС Сил самообороны Японии — созданным в мае подразделением, насчитывающим пока лишь 20 сотрудников. Ожидается, что японская Эскадрилья будет значительно расширена к 2023 году. Главная ее задача — мониторинг угроз столкновения японских спутников с космическим мусором.
"США считают Японию своим самым важным партнером в освоении космического пространства", — цитирует МИД Японии слова Реймонда.
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Наука , Наука и техника , Технологии , Синдзо Абэ , Джон Рэймонд , Дональд Трамп , МИД , США , Япония
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