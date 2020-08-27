Япония и США будут вместе осваивать Луну 

Речь шла, в частности, о возможности отправки астронавтов на Луну к 2024 году. Соглашение об участии японской стороны в американском лунном проекте "Артемида" было подписано в июле. Ранее, в мае 2019 года, президент США Дональд Трамп заявил, что "Япония присоединилась к нашему лунному проекту. Мы полетим на Луну, мы вскоре собираемся на Марс. Это восхитительно!".

При этом главным вопросом на встречах было сотрудничество между Космическими силами США и Эскадрильей космических операций ВВС Сил самообороны Японии — созданным в мае подразделением, насчитывающим пока лишь 20 сотрудников. Ожидается, что японская Эскадрилья будет значительно расширена к 2023 году. Главная ее задача — мониторинг угроз столкновения японских спутников с космическим мусором.

"США считают Японию своим самым важным партнером в освоении космического пространства", — цитирует МИД Японии слова Реймонда.