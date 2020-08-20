Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Смысл рисунка Леонардо да Винчи раскрыли спустя 500 лет 

Мир24 и ещё 1 1 час назад
Смысл рисунка да Винчи раскрыли спустя 500 лет
Фото: Мир24
Представители Имперского колледжа Лондона спустя 500 лет доказали научную теорию Леонардо да Винчи. Итальянский изобретатель нарисовал человеческое сердце с сетью волокон, которые, по его мнению, согревают кровь. Современные исследователи лишь сейчас смогли установить истинную роль этой структуры, сообщает Nature.
Научное название этих волокон — трабекулы миокарда. Ученые проанализировали 25 000 снимков сердца, сделанных с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ).
Результаты показали, что сеть волокон находится между быстро текущей кровью внутри сердца и сокращающейся сердечной мышцей. Трабекулы позволяют крови более эффективно проходить через сердце. Кроме того, люди с большим количеством «волокон» менее подвержены сердечной недостаточности.
Это заболевание является одной из главных причин смертности в мире, только в Великобритании ему подвержены 920 тысяч человек. Новые данные могут помочь в разработке эффективных методов терапии.
Ученые также отметили, что количество трабекул не является врожденным. Можно повысить их количество (и, соответственно, улучшить состояние сердца), регулярно занимаясь физкультурой.

«Леонардо да Винчи нарисовал эти сложные мышцы внутри сердца полтысячелетия назад, и только сейчас мы начинаем понимать, насколько они важны для здоровья человека», — отметили авторы.

Ранее стало известно, что Леонардо да Винчи обладал уникальным зрением. Он видел мир словно в замедленной съемке.
Видео дня. Лебедев назвал монумент «Родина-мать зовет!» уродливым
Мир24: последние новости
У молодого Солнца мог быть звездный «близнец» У молодого Солнца мог быть звездный «близнец» В глубоких водах у Галапагосских островов открыли новую экосистему В глубоких водах у Галапагосских островов открыли новую экосистему Как микропластик убивает человека изнутри? Как микропластик убивает человека изнутри?
Комментарии
Наука , Наука и техника , Леонардо да Винчи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Привет, дебилы!»: пенсионерка обратилась к протестующим
«Привет, дебилы!»: пенсионерка обратилась к протестующим
На МКАД разогнали проституток
На МКАД разогнали проституток
Белорусы обратились к Путину
Белорусы обратились к Путину
Лукашенко рассказал о беспрецедентном соглашении с Путиным
Лукашенко рассказал о беспрецедентном соглашении с Путиным
Видео
СБУ пыталась похитить в России одного из ополченцев Донбасса
01:20
СБУ пыталась похитить в России одного из ополченцев Донбасса
Происшествия
Переболевший COVID-19 Газманов сильно похудел
01:16
Переболевший COVID-19 Газманов сильно похудел
Шоу-бизнес
Редчайший кит-убийца белого окраса попал на видео
00:40
Редчайший кит-убийца белого окраса попал на видео
В мире
Концерн «Калашников» анонсировал выпуск smart-ружья
00:20
Концерн «Калашников» анонсировал выпуск smart-ружья
Армия Оружие
Полет Ту-95МС над Японским морем попал на видео
00:52
Полет Ту-95МС над Японским морем попал на видео
Армия
Появилось видео гуляний фанатов «ПСЖ» в Париже
03:01
Появилось видео гуляний фанатов «ПСЖ» в Париже
В мире
Лебедев оценил «Родину-мать» и попал на видео
02:41
Лебедев оценил «Родину-мать» и попал на видео
Шоу-бизнес
Появилось видео нападения на теннисиста с ножом
01:07
Появилось видео нападения на теннисиста с ножом
Происшествия
Опубликовано видео с НЛО, заснятое с МКС
01:19
Опубликовано видео с НЛО, заснятое с МКС
Наука и техника
Акула приплыла поиграть с купающимися и попала на видео
00:49
Акула приплыла поиграть с купающимися и попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение