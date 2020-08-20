Смысл рисунка да Винчи раскрыли спустя 500 лет

Представители Имперского колледжа Лондона спустя 500 лет доказали научную теорию Леонардо да Винчи . Итальянский изобретатель нарисовал человеческое сердце с сетью волокон, которые, по его мнению, согревают кровь. Современные исследователи лишь сейчас смогли установить истинную роль этой структуры, сообщает Nature.

Научное название этих волокон — трабекулы миокарда. Ученые проанализировали 25 000 снимков сердца, сделанных с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Результаты показали, что сеть волокон находится между быстро текущей кровью внутри сердца и сокращающейся сердечной мышцей. Трабекулы позволяют крови более эффективно проходить через сердце. Кроме того, люди с большим количеством «волокон» менее подвержены сердечной недостаточности.

Это заболевание является одной из главных причин смертности в мире, только в Великобритании ему подвержены 920 тысяч человек. Новые данные могут помочь в разработке эффективных методов терапии.

Ученые также отметили, что количество трабекул не является врожденным. Можно повысить их количество (и, соответственно, улучшить состояние сердца), регулярно занимаясь физкультурой.

«Леонардо да Винчи нарисовал эти сложные мышцы внутри сердца полтысячелетия назад, и только сейчас мы начинаем понимать, насколько они важны для здоровья человека», — отметили авторы.

Ранее стало известно, что Леонардо да Винчи обладал уникальным зрением. Он видел мир словно в замедленной съемке.