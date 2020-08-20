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Близнец Солнца мог создать загадочную область на краю системы 

Популярная механика и ещё 2 2 часа назад
У Солнца мог быть брат-близнец
Фото: Популярная механика
Иногда научные открытия имеют сюжеты не хуже бразильских мыльных опер. Безумные родственники, мстительные дети и затерявшиеся братья и сестры — описания, которые подойдут и к сериалу, и к космическим явлениям. А новое исследование ученых из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики говорит о том, что когда-то у нашего Солнца был брат-близнец, свидетельства которого все еще существуют в нашей системе.
На краю нашей солнечной системы находится загадочное Облако Оорта — область, которая является источником долгопериодических комет. Его существование спорно, так как наблюдать за ним пока нет возможности, поэтому единственное, что указывает на него — это орбиты прилетающих комет. Ученые также полагают, что в Облаке Оорта находятся обломки ледяных тел, которые сохранились со времен формирования нашей системы.
На данный момент, ни одно компьютерное моделирование не смогло дать объяснение возникновению этого облака и его плотности. Но новая работа, которая предполагает, что у Солнца была звезда-близнец, может раскрыть тайны образования этой области.

«Звездный компаньон Солнца должен был увеличить вероятность захвата объектов из исходного скопления», — рассказывает ведущий автор работы Абрахам Леб изданию Gizmodo.


«Солнце и его „близнец“ действовали, как рыболовная сеть, захватывая гравитацией объекты, пролетавшие мимо одной из звезд и быстро терявшие энергию».

Многие ученые подчеркивают, что такое объяснение вполне вероятно, так как современные наблюдения за молодыми звездными скоплениями показывают, что похожие на Солнце звезды могут рождаться группами, а затем просто «рассеиваться» в космосе. Авторы считают, что близнец нашей звезды, скорее всего, «улетел» из-за пролета поблизости других звезд, но произошло это уже после захвата объектов Облака Оорта. Исследование предполагает, что такой «родственник» Солнца мог иметь примерно ту же массу, что и наша звезда, и находился от нее в 1000 а.е. (астрономическая единица равная 149 597 870 700 метрам).
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Наука , Наука и техника , Абрахам Леб
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