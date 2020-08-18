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«Коллективный иммунитет не поможет». Назван способ остановить COVID-19 

РИА Новости 16 минут назад
«Коллективный иммунитет не поможет»
Фото: РИА Новости
Коллективный иммунитет не поможет побороть COVID-19, необходимо предпринимать меры для ограничения распространения вируса, заявил на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

"На данный момент мы, глобальное население, еще далеко не достигли того уровня иммунитета, который позволяет остановить данное заболевание. И мы должны сфокусироваться на том, что необходимо делать для ограничения распространения вируса, а не жить в надежде, что коллективный иммунитет станет нашим спасением. Сейчас это не решение", — сказал он.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 21,5 миллиона случаев заражения, свыше 767 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Наука , Наука и техника , Майкл Райан , ВОЗ
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