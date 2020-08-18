Коллективный иммунитет не поможет побороть COVID-19, необходимо предпринимать меры для ограничения распространения вируса, заявил на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
"На данный момент мы, глобальное население, еще далеко не достигли того уровня иммунитета, который позволяет остановить данное заболевание. И мы должны сфокусироваться на том, что необходимо делать для ограничения распространения вируса, а не жить в надежде, что коллективный иммунитет станет нашим спасением. Сейчас это не решение", — сказал он.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 21,5 миллиона случаев заражения, свыше 767 тысяч человек скончались.
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