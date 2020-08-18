«Коллективный иммунитет не поможет»

"На данный момент мы, глобальное население, еще далеко не достигли того уровня иммунитета, который позволяет остановить данное заболевание. И мы должны сфокусироваться на том, что необходимо делать для ограничения распространения вируса, а не жить в надежде, что коллективный иммунитет станет нашим спасением. Сейчас это не решение", — сказал он.