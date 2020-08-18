Военные США возьмут на вооружение саранчу

В новом исследовании, проведенном учеными из Университета Вашингтона в Сент-Луисе , установлено, что американская саранча (Schistocerca americana) способна различать по запаху различные виды взрывчатых веществ, включая тротил, гексоген, пентрит и нитрат аммония.

Исследователи из Университета Вашингтона в Сент-Луисе завершили превращение саранчи в киборгов. Об этом пишет ScienceDaily.

Эксперты внедрили в мозг насекомого электроды, с помощью которых стали получили данные о том, как оно реагирует на запахи.

«Саранча с вживленными электродами может определить по запаху взрывчатку, найти источник запаха и сообщить об этом человеку. Кроме того, эти насекомые могут быстро и точно отличать тротил от динитротолуола. Оказалось, что нейроны в мозге саранчи по-разному реагируют на тротил и динитротолуол, а также на другие пары химических веществ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в процессе экспериментов с насекомыми, ученые на примере саранчи оптимизировали созданную ранее для биороботов систему восприятия, которая способна передавать информацию людям.

Также, ученые разобрались, как отличается реакция мозга саранчи на запах в различной концентрации. Это позволило им настроить систему определения точного положения источника запаха.

«Чтобы сохранить стабильное состояние насекомых во время изучения их мозговой активности, нами была проведена сложная хирургическая процедура по присоединению электродов, не мешающих движению саранчи», — сообщили исследователи.

Теперь разработчики готовы испытать киборгов в полевых условиях.