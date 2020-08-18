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Новые виды морских беспозвоночных обнаружены у Галапагосских островов 

Российская Газета и ещё 1 41 минуту назад
Обнаружены новые виды морских беспозвоночных
Фото: iStock
В районе Галапагосских островов обнаружены 30 новых видов морских беспозвоночных. Среди них лангусты, кораллы, морские звезды и губки, сообщили в министерстве окружающей среды Эквадора.
Ученые исследовали три подводные горы, расположенные вокруг островов Дарвин и Вольф в водах Галапагосского морского заповедника. Дистанционно управляемые подводные аппараты погружали на глубину 3400 метров, пишет РИА Новости.
По словам министра окружающей среды Пауло Проаньо, открытие новых видов говорит о том, что Галапагосские острова — это живая лаборатория. "Здесь протекают биологические и экологические процессы, которые еще предстоит изучить", — отметил министр, подчеркнув, что это место заслуживает усилий по сохранению.
В конце июля Эквадор поднял вопрос о присутствии рядом со своей экономической зоной, в частности у Галапагосов, рыболовецких судов иностранных государств, в том числе Китая. Власти КНР пообещали ввести временный мораторий на рыбную ловлю близ Галапагосов, стороны начали диалог.
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Наука , Наука и техника , РИА Новости
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