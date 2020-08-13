Найдены древнейшие следы намеренного сожжения людей 

Ученые Французского национального центра исследований (CNRS) обнаружили на Ближнем Востоке самые древние следы преднамеренной кремации, датированные седьмым тысячелетием до нашей эры. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале PLoS ONE.

Яма для сожжения мертвых тел была найдена в ходе раскопок доисторического поселения Бейсамун на севере Израиля. В ней находились останки трупа, которого, по-видимому, сожгли намеренно во время погребальной церемонии. Кости, которые принадлежали молодому человеку, датированы между 7013 и 6700 годами до нашей эры. Вскоре после смерти их нагрели до температуры более 500 градусов Цельсия.

Само углубление имеет прочные изоляционные стенки. Растения, чьи остатки находились внутри кострища, вероятно, служили топливом для костра. Возраст следов кремации приходится на важный переходный период в погребальной практике в этом регионе мира. Ранее люди удаляли черепа умерших и хоронили тела в пределах поселения, а такие методы, как кремация, приходили им на смену.