Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Найдены древнейшие следы намеренного сожжения людей 

Lenta.ru 45 минут назад
Найдены древнейшие следы намеренного сожжения людей
Фото: mission Beisamoun
Ученые Французского национального центра исследований (CNRS) обнаружили на Ближнем Востоке самые древние следы преднамеренной кремации, датированные седьмым тысячелетием до нашей эры. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале PLoS ONE.
Яма для сожжения мертвых тел была найдена в ходе раскопок доисторического поселения Бейсамун на севере Израиля. В ней находились останки трупа, которого, по-видимому, сожгли намеренно во время погребальной церемонии. Кости, которые принадлежали молодому человеку, датированы между 7013 и 6700 годами до нашей эры. Вскоре после смерти их нагрели до температуры более 500 градусов Цельсия.
Само углубление имеет прочные изоляционные стенки. Растения, чьи остатки находились внутри кострища, вероятно, служили топливом для костра. Возраст следов кремации приходится на важный переходный период в погребальной практике в этом регионе мира. Ранее люди удаляли черепа умерших и хоронили тела в пределах поселения, а такие методы, как кремация, приходили им на смену.
Последние новости
Белорусские силовики массово начали выбрасывать форму и стыдить сослуживцев Белорусские силовики массово начали выбрасывать форму и стыдить сослуживцев В Европарламенте предложили ввести санкции против России за события в Белоруссии В Европарламенте предложили ввести санкции против России за события в Белоруссии Взломан генетический код жизни Взломан генетический код жизни
Комментарии
Наука , Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стрельба на поражение: страшные подробности протестов в Бресте
Стрельба на поражение: страшные подробности протестов в Бресте
В Белоруссии массово пытаются задавить милиционеров
В Белоруссии массово пытаются задавить милиционеров
Германия «закрыла» вакцине РФ путь в Европу
Германия «закрыла» вакцине РФ путь в Европу
Тихановская пошла на сделку с властями Белоруссии
Тихановская пошла на сделку с властями Белоруссии
Видео
Опубликовано видео осквернившей храм голой туристки
00:09
Опубликовано видео осквернившей храм голой туристки
В мире Происшествия
Михаил Ефремов в Боткинской больнице попал на видео
00:03
Михаил Ефремов в Боткинской больнице попал на видео
Общество Шоу-бизнес
Суд над укравшей 25 млн рублей кассиршей попал на видео
02:35
Суд над укравшей 25 млн рублей кассиршей попал на видео
Происшествия
Физкультурники вместо тренировки подрались у тренажера
00:47
Физкультурники вместо тренировки подрались у тренажера
Происшествия Новости Москвы
Спецназовцы в Белоруссии выбросили форму в знак протеста
00:30
Спецназовцы в Белоруссии выбросили форму в знак протеста
В мире Общество
Опубликовано видео тренировки расчетов С-400
01:44
Опубликовано видео тренировки расчетов С-400
Армия
Появилось видео бушующего в Приморье урагана
01:12
Появилось видео бушующего в Приморье урагана
Происшествия
Жестокость силовиков в Беларуси попала на видео
03:09
Жестокость силовиков в Беларуси попала на видео
В мире
Грузовик снёс машину ГИБДД и попал на видео
00:45
Грузовик снёс машину ГИБДД и попал на видео
Происшествия
Пьяный залез на ЛЭП и попал на видео
01:10
Пьяный залез на ЛЭП и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение