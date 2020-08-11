Вас заметили: как глаза на заднице защищают коров

Нарисованные на заду глаза защищают коров от нападений хищников, установили австралийские ученые. Такая мера позволяет как защитить скот, так и избежать истребления диких животных.

Защитить пасущийся скот от нападения хищников помогут глаза, нарисованные на заду, уверяют исследователи из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии . «Газета.Ru» ознакомилась с достойной Шнобелевской премии статьей, опубликованной в журнале Communications Biology.

Нападения хищников на стада пасущегося скота — серьезная проблема не только фермеров, но и охраны природы в целом. Противостояние человека и дикой природы приводит к сокращению численности диких животных. Особенно это заметно в южных регионах. Большинство мер по защите скота сводятся к тому, чтобы оградить стада от хищников, но это не всегда возможно. Другие способы связаны с уничтожением хищных животных.

Еще в 2015 году австралийский биолог Нил Джордан наблюдал, как в Ботсване лев охотится на импалу и обратил внимание: хищник нападал из засады, стремясь остаться незамеченным, и, когда импала повернулась к нему, прекратил охоту.

«Львы нападают из засады и полагаются на преследование, поэтому для них важен элемент неожиданности, — говорит Джордан. — Так что если добыча их заметит, они могут отказаться от нападения».

Обычно стада крупного рогатого скота (от шести до 110 особей) ночью находятся в вольерах, которые защищают их от хищников. Но в течение дня они пасутся без присмотра, а именно в это время и происходит большинство нападений.

Джордан решил нарисовать глаза на заду у коров и посмотреть, как будут реагировать львы. Небольшой эксперимент со стадом одного из местных фермеров оказался удачным — за десять недель эксперимента львы сожрали трех из 39 неразрисованных коров и ни одной из 23 коров с глазами на заду. За следующие годы Джордан и его коллеги провели еще несколько подобных экспериментов и подвели итоги в новой статье.

Эксперименты проводились в Ботсване, в дельте реки Окаванго, где пасется скот и обитают разнообразные хищники. Изначально исследователей интересовали нападения любых хищников, но оказалось, что большинство из них совершают львы.

За четыре года наблюдений для экспериментов использовались более 2000 единиц крупного рогатого скота из 14 стад. Отпуская их утром на выпас, ученые рисовали трети животных на задах глаза, трети — простые крестообразные рисунки, а остальных не трогали. Всего исследователи провели 49 таких экспериментов, каждый из которых продлился 24 дня.

«Скот пасся в одной и той же зоне, все животные перемещались вместе, что позволяет предположить, что они подвергались одинаковому риску. Однако особи с нарисованными на заду глазами в рамках одного стада выживали чаще, чем остальные», — рассказывает Джордан.

За время наблюдений львы не задрали ни одну корову с глазами на заду из 683. При этом погибли 15 из 835 коров без рисунков и 4 из 543 с нарисованными крестами.

«Эти результаты подтвердили нашу первоначальную догадку — если хищник решит, что добыча его заметила, он откажется от охоты», — говорит Джордан.

Исследователей удивило, что скот, у которого на заду были нарисованы простые крестики, выживал чаще. Очевидно, даже такая «маскировка» лучше, чем полное ее отсутствие.

Рисунок в виде глаз встречается у многих бабочек, рыб, птиц, земноводных, но нехарактерен для млекопитающих, отмечают авторы работы. Многие исследования свидетельствуют об изменении поведения человека и других млекопитающих, когда они замечают обращенный на них взгляд. Ученые надеются, что дальнейшая работа в этой области позволит снизить вмешательство человека в дикую природу и даже уменьшить количество преступлений.

У исследования, впрочем, есть и слабые стороны, признается Джордан.

Так, например, в стадах всегда присутствовал скот без нарисованных глаз, поэтому неясно, будут ли глаза защищать коров, если нарисовать их всему стаду. Это ученые планируют проверить в дальнейших экспериментах.

Кроме того, хищники в конечном счете могут привыкнуть к рисункам и игнорировать их. Неизвестно, насколько метод будет эффективен в долгосрочной перспективе.

Впрочем, по крайней мере пока метод показал себя довольно эффективным. Ученые надеются, что он поможет фермерам защитить скот, не ограничивая при этом территорию выпаса и не убивая диких животных. Они уже подготовили руководства по рисованию глаз на заду коров для местных жителей.