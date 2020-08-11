В РФ ответили на призыв отложить регистрацию вакцины

"Вакцину нельзя зарегистрировать пока не завершены исследования — никто не будет нарушать законодательство", — сказала Косенко, отметив, что Россия — страна с богатой историей разработки и производства вакцин, с большим количеством предприятий и научных центров, в связи с чем вакцина центра имени Гамалеи вряд ли не будет соответствовать установленным требованиям.