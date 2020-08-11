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Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID-19 

Газета.Ru и ещё 14 1 час назад
В РФ ответили на призыв отложить регистрацию вакцины
Фото: РИА Новости
В Росздравнадзоре заявили, что претензии фармкомпаний к российской вакцине от коронавируса основаны на незнании результатов исследований, передает РБК.
Ранее Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) обратилась в Минздрав с предложением отложить государственную регистрацию первой разработанной в России вакцины от COVID-19 до успешного завершения третьей фазы ее клинических испытаний.
На третьей — пострегистрационной — фазе исследований вакцины предполагается несколько тысяч добровольцев, это будут более обширные клинические исследования, которые допускаются и в условиях пандемии, прокомментировала замглавы Росздравнадзора Валентина Косенко предложение АОКИ.

"Вакцину нельзя зарегистрировать пока не завершены исследования — никто не будет нарушать законодательство", — сказала Косенко, отметив, что Россия — страна с богатой историей разработки и производства вакцин, с большим количеством предприятий и научных центров, в связи с чем вакцина центра имени Гамалеи вряд ли не будет соответствовать установленным требованиям.

По данным Косенко, этой вакциной были привиты несколько сотен добровольцев, ни у кого на нее серьезных нежелательных реакций не было.

"Очевидно, что АОКИ, не зная никаких результатов, делает выводы", — заключила Косенко.

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Наука , Наука и техника , Валентина Косенко , Минздрав РФ , Росздравнадзор
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