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В Шотландии охотник за сокровищами нашел клад возрастом в три тысячи лет 

РИА Новости и ещё 4 1 час назад
Клад возрастом в три тысячи лет найден в Шотландии
Фото: globallookpress.com
В Шотландии археолог-любитель Маруиш Степьен нашел в поле с помощью металлоискателя древние артефакты времен Бронзового века, в том числе полную конскую амуницию, а также меч, которому около трех тысяч лет, сообщает Guardian.

"Я с самого начала чувствовал, что это должно быть что-то особенное. Я понимал, что прямо сейчас открыл для себя большую часть истории Шотландии. Я был на седьмом небе от счастья", — прокомментировал Маруиш Степьен.

По информации издания, Степьен занимался раскопками вместе с друзьями в конце июня, когда наткнулся на металлические предметы, находящиеся на глубине полметра. Сигнал был настолько сильным, что он сообщил о находке специалистам из организации Treasure Trove, созданной на базе Национального музея Шотландии.
Профессиональные археологи незамедлительно приехали и провели почти месяц, исследуя это место. На это время шотландец и его друзья разбили рядом с ними свой лагерь, так как хотели участвовать в раскопках от начала до конца.

"Я так рад, что земля открыла мне то, что скрывалось под ней более трех тысяч лет", — подчеркнул кладоискатель.

В результате ученые обнаружили меч, находящийся в ножнах и украшенный ремнями и пряжками, колпаки с колес древних карет, а также остатки декоративной "подвески-погремушки", которая прикреплялась к конской сбруе — первой из найденных в Шотландии и третьей в Великобритании.
Глава подразделения Treasure Trove Эмили Фриман заявила: "Это находка общенационального значения, так как в Шотландии было раскопано мало кладов времен Бронзового века. Для нас это была прекрасная возможность восстановить не только бронзовые артефакты, но и органические материалы. Еще предстоит проделать большую работу, чтобы оценить артефакты и понять, почему они были здесь закопаны".
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Наука , Наука и техника , Эмили Фриман , The Guardian , Шотландия
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