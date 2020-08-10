Какая лучше: составлен рейтинг эффективности масок

Маска модели №95 оказалась наиболее эффективна для защиты от коронавируса, выяснили американские ученые. Впрочем, снизить количество капель, выбрасываемых изо рта, оказались способны практически любые маски. А вот от флисовых бандан лучше отказаться — они лишь способствуют распространению микрокапель.

Использование маски при COVID-19 снижает риски заражения, однако какие маски наиболее эффективны? В этом разобрались специалисты из Университета Дьюка в США . Исследование было опубликовано в журнале Science Advances.

«Вопрос в том, насколько хорошо тот или иной тип маски предотвращает распространение микрокапель», — говорит ведущий автор работы и специалист по молекулярной визуализации Мартин Фишер.

Этот вопрос особенно актуален в условиях пандемии, учитывая, что многие люди покупают тканевые маски или изготавливают их самостоятельно из подручных средств.

Предполагается, что любая маска должна в определенной степени снижать распространение вируса, однако большинство исследований, посвященных пользе масок, проводились на хирургических масках или более «продвинутой» модели N95, которая плотно прилегает к лицу.

«Хирургические маски надевает медицинский персонал, и они прошли множество испытаний в клинических условиях, — говорит Фишер. — Но, насколько мы знаем, не было быстрого, простого и экономичного способа проверить эффективность множества других типов масок».

Чтобы восполнить этот пробел, Фишер и его коллеги разработали экспериментальную лазерную установку, которая позволяет отслеживать микрокапли, выброшенные изо рта, и то, насколько эффективно та или иная маска сдерживает их распространение. Установка вышла простой и дешевой — исследователям понадобились лишь картон, изолента, оптический лазер и объектив. Съемка велась на камеру мобильного телефона.

Участники эксперимента должны были примерить какой-либо из 14 видов масок, встать между лазером и листом белой бумаги и произнести: «Люди, будьте здоровы». На белом фоне в свете лазера было хорошо видно, какое количество микрокапель проходит через маску.

«Мы подтвердили, что когда люди говорят, выбрасываются мелкие капли. Так что болезнь может распространяться и при разговорах, без кашля и чихания» — говорит Фишер. — Мы также могли видеть, что одни маски для лица лучше других блокировали выброшенные частицы».

Победитель оказался предсказуем: наиболее эффективно от выброса микрокапель защищала маска №95.

Второе место досталось хирургическим маскам, третье — маскам из полипропилена.

Однако и другие маски, в том числе из хлопчатобумажной ткани и даже трикотажа, оказались способны сдерживать значительное количество микрокапель.

Исследователи обращают внимание на вариацию маски №95 с клапанами, которая не вошла в топ лучших масок. Клапаны закрываются при вдохе, но могут открываться при разговоре, выпуская наружу неотфильтрованный воздух.

«Другими словами, они отлично защищают владельца от внешней среды, но плохо защищают других от владельца», — говорит Фишер.

Больше всего вопросов у исследователей вызвали банданы. Довольно логично было предположить, что они защищают от распространения микрокапель хуже, чем специализированные средства — и действительно, банданы оказались в самом низу списка. Однако выяснилось, что даже отсутствие какой-либо защиты безопаснее, чем ношение банданы вместо маски.

«Здравый смысл диктует, что лучше надеть хоть что-нибудь, чем вообще ничего, но здесь все было не так», — отмечает Фишер.

Исследователи полагают, что флис, из которого были сделаны банданы, расщеплял крупные капли на более мелкие.

Они дольше находятся в воздухе, переносятся его потоками и могут быть даже более опасны, чем крупные.

Ученые подчеркивают: их основной целью было разработать малозатратный метод тестирования масок, а не выяснить, какая лучше. Для этого они призывают других специалистов провести более тщательное и масштабное исследование. Тем не менее, результаты их работы ясно показывают: сдержать распространение инфекции может практически любая маска.

Ранее исследователи установили, что отказ носить маски связан с рабочей памятью — параметром, который влияет на интеллект. Людям с меньшим объемом рабочей памяти, по всей видимости, трудно обработать всю информацию и понять важность ношения масок и соблюдения социальной дистанции. Исследователи рекомендуют учитывать это при разработке политики информирования населения о мерах профилактики коронавируса.