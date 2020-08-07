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Названы группы россиян с максимальным иммунитетом к коронавирусу 

Lenta.ru и ещё 7 40 минут назад
У кого в России максимальный иммунитет к COVID-19
Фото: РИА Новости
Максимальный уровень иммунной прослойки к коронавирусной инфекции наблюдается среди детей и россиян старше 70 лет. Эти группы РИА Новости назвал директор петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.
По его словам, в большинстве регионов чаще всего антитела к вирусу обнаруживались у несовершеннолетних, в частности, у дошкольников и учеников младших классов. На втором месте по числу граждан с иммунитетом находятся пенсионеры в возрасте от 70 лет.

«Мы, когда проводили исследование, были готовы к тому, что, наоборот, среди 70+ мы получим минимальный уровень иммунной прослойки, а оказалось не так», — сказал Тотолян.

Он уточнил, что пожилые люди активнее остальных соблюдали самоизоляцию и следовали рекомендациям эпидемиологов. По мнению исследователей, у пенсионеров мог выработаться иммунитет в результате общения с внуками.
Среди профессиональных групп больше всего обладателей антител выявлено среди медиков и преподавателей. При этом некоторые педагоги могли приобрести иммунитет еще до перехода учебных заведений на дистанционное обучение.
Исследование проводилось в 26 регионах России. В каждом из субъектов обследовано примерно три тысячи человек из семи возрастных групп. Второй этап тестирования пройдет в конце августа-начале сентября среди тех же испытуемых. Это необходимо, чтобы зафиксировать прогресс по иммунизации населения в отдельных регионах.
Первая отечественная вакцина от коронавируса показала хорошие результаты и ориентировочно будет зарегистрирована к 12 августа и может стать доступна гражданам с 15 августа.
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Наука , Наука и техника , Общество
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