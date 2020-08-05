Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Марсе нашли следы древних ледников 

Lenta.ru 42 минуты назад
На Марсе нашли следы древних ледников
Фото: Stephen Chung / LNP / Shutterstock / REX
На раннем этапе своего формирования Марс был покрыт сетью ледников. Об этом говорится в исследовании канадских палеонтологов, опубликованном в научном журнале Nature Geoscience.
Данное заключение было сделано на основе изучения десятков тысяч фотографий поверхности планеты. Ведущий автор исследования Анна Грау Галофре (Anna Grau Galofre) разработала метод, с помощью которого снимки Марса были сопоставлены с фотографиями подледниковых долин, расположенных на острове Девон, относящемуся к канадской Арктике. Ученые подтвердили сходство рельефов двух планет, в частности, нашли практически одинаковые следы от ледников.

«Остров Девон — один из лучших "аналогов" Марса. Это холодная, пустая, полярная пустыня», — заметила Грау Галофре.

Сходство рельефов двух территорий дает понять, что на Марсе находилось большое количество древних ледников, которые образовались в результате наличия воды и присутствия холодного климата. В начале своего формирования планета подходила для зарождения жизни, но около 3,6 миллиарда лет назад Марс стал похож на пустыню. Исследователи считают, что запечатленные на фотографиях со спутника долины были образованы именно в результате наличия ледников, а не водоемов.
Сети каналов появились под ледяным покровом из-за накопленной естественным образом воды. Палеонтологи сделали вывод, что данные условия могли быть подходящими для появления на Марсе представителей древних форм жизни. Надежный ледяной панцирь мог защитить от сильного солнечного излучения и обеспечить постоянный приток жидкости.
В апреле американские ученые заявили, что обнаруженные на Марсе огромные резервуары воды появились из разных источников. Специалисты считают, что их формирование произошло из-за столкновения с планетой крупных небесных тел.
Видео дня. В Сети обсуждают развод Галкина и Пугачевой
Последние новости
Медведев предупредил Белоруссию о печальных последствиях Медведев предупредил Белоруссию о печальных последствиях В машине Ефремова после смертельного ДТП нашли следы неизвестного человека В машине Ефремова после смертельного ДТП нашли следы неизвестного человека Лукашенко и Зеленский обсудили выдачу Украине бойцов ЧВК Вагнера Лукашенко и Зеленский обсудили выдачу Украине бойцов ЧВК Вагнера
Комментарии
Наука , Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Война трусов» закончилась победой нудистов
«Война трусов» закончилась победой нудистов
Пугачева не стала отрицать развод с Галкиным
Пугачева не стала отрицать развод с Галкиным
Раскрыты подробности избиения топ-модели в Турции
Раскрыты подробности избиения топ-модели в Турции
170 «российских боевиков» покинули Белоруссию
170 «российских боевиков» покинули Белоруссию
Видео
Кокаин и марихуана: что нашли в крови Ефремова
01:04
Кокаин и марихуана: что нашли в крови Ефремова
Происшествия
Олимпийская чемпионка проплыла со стаканом молока на голове и попала на видео
00:51
Олимпийская чемпионка проплыла со стаканом молока на голове и попала на видео
Опубликовано видео церковной службы во время взрыва в Ливане
00:22
Опубликовано видео церковной службы во время взрыва в Ливане
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
00:29
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
Невеста в Бейруте спаслась бегством после взрыва и попала на видео
00:20
Невеста в Бейруте спаслась бегством после взрыва и попала на видео
Добровинский хрюкнул в ответ на возмущение Ефремова и попал на видео
00:13
Добровинский хрюкнул в ответ на возмущение Ефремова и попал на видео
Курильщик вместо Анапы попал в Барнаул
00:38
Курильщик вместо Анапы попал в Барнаул
Происшествия
Опубликовано видео удара гиперзвуковым блоком С-HGB США
00:38
Опубликовано видео удара гиперзвуковым блоком С-HGB США
Армия Оружие
Взрыв в Бейруте: затонул круизный лайнер
00:18
Взрыв в Бейруте: затонул круизный лайнер
Происшествия
Ефремов пришел на суд с «запрещенным» предметом
01:04
Ефремов пришел на суд с «запрещенным» предметом
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение