Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США провели ДНК-исследование о рабстве 

Lenta.ru 1 час назад
В США провели ДНК-исследование о рабстве
Фото: Pixabay.com
Американские ученые провели ДНК-исследование, чтобы узнать, из какой страны было вывезено большинство рабов, чьи потомки сейчас живут на территории США. Всего в работе экспертов приняли участие 50 тысяч человек, пишет The New York Times.
Выяснилось, что большинство рабов были завезены в США из Нигерии. Руководитель научной группы Стивен Мичелетти сначала не поверил результатам исследования. Однако затем он изучил архивные документы, в которых говорилось, что рабов из Нигерии сначала вывозили на Карибские острова, которые в то время принадлежали Великобритании, а затем переправляли их в США.
Кроме того, в крови современных афроамериканцев остались следы генов их предков из Сенегала, Гамбии и Бенина. Выяснилось также, что большинство вывезенных в США рабов были женщинами. Если на территории США их было больше в 1,5 раза, то в британском Карибском бассейне — в 25 раз. Раньше предполагалось, что 60 процентов рабов-африканцев были мужского пола.
Теперь, если ученым удастся договориться с властями западноафриканских стран, они смогут открыть представительства в Анголе и Конго. Благодаря этому можно будет установить количество портов, в которые приходили корабли работорговцев, а также вычислить количество перевезенного чернокожего населения.
Ранее сообщалось, что городской совет американского города Ашвилл в штате Северная Каролина извинился за роль города в рабстве и дискриминации и проголосовал за выплату репараций чернокожим. Отмечается, что по ней прямая раздача денег потомкам рабов не предусмотрена.
Видео дня. В названии выставки "Эскимосы и Гренландия" откажутся от слова "эскимос"
Последние новости
Задержанным в Белоруссии россиянам избрали меру пресечения Задержанным в Белоруссии россиянам избрали меру пресечения Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией с 15 августа Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией с 15 августа Россия открыла границу с Абхазией Россия открыла границу с Абхазией
Комментарии 1
Наука , Наука и техника , New York Times , Нигерия , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СК узнал, как отравили семью на алтайской турбазе
СК узнал, как отравили семью на алтайской турбазе
Захотевшая изменить жизнь самая тяжелая россиянка умерла
Захотевшая изменить жизнь самая тяжелая россиянка умерла
Дочь владельца «Дикси» попала в наркоклинику
Дочь владельца «Дикси» попала в наркоклинику
Клип Лободы идет на рекорд по количеству дизлайков
Клип Лободы идет на рекорд по количеству дизлайков
Видео
Опубликовано видео последствий ДТП в Крыму
00:25
Опубликовано видео последствий ДТП в Крыму
Водитель BlaBlaCar выкинул на дороге мать с детьми и попал на видео
00:54
Водитель BlaBlaCar выкинул на дороге мать с детьми и попал на видео
Морская выдра спаслась от косаток на лодке и попала на видео
01:00
Морская выдра спаслась от косаток на лодке и попала на видео
Взрыв автозаправки в российском регионе попал на видео
00:12
Взрыв автозаправки в российском регионе попал на видео
Бензовоз протаранил самолет и попал на видео
00:16
Бензовоз протаранил самолет и попал на видео
Опубликовано видео сопровождения самолетов-разведчиков США
00:35
Опубликовано видео сопровождения самолетов-разведчиков США
Армия Войска
Лариса Удовиченко попала в больницу
03:17
Лариса Удовиченко попала в больницу
Шоу-бизнес Другое
«Это пятно он никогда не смоет»
00:15
«Это пятно он никогда не смоет»
Общество
Депардье грозит уголовное дело за изнасилование
03:32
Депардье грозит уголовное дело за изнасилование
Шоу-бизнес
Охлобыстин рассказал о загипнотизированном Ефремове
00:12
Охлобыстин рассказал о загипнотизированном Ефремове
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение