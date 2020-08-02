В США провели ДНК-исследование о рабстве 

Американские ученые провели ДНК-исследование, чтобы узнать, из какой страны было вывезено большинство рабов, чьи потомки сейчас живут на территории США. Всего в работе экспертов приняли участие 50 тысяч человек, пишет The New York Times.

Выяснилось, что большинство рабов были завезены в США из Нигерии. Руководитель научной группы Стивен Мичелетти сначала не поверил результатам исследования. Однако затем он изучил архивные документы, в которых говорилось, что рабов из Нигерии сначала вывозили на Карибские острова, которые в то время принадлежали Великобритании, а затем переправляли их в США.

Кроме того, в крови современных афроамериканцев остались следы генов их предков из Сенегала, Гамбии и Бенина. Выяснилось также, что большинство вывезенных в США рабов были женщинами. Если на территории США их было больше в 1,5 раза, то в британском Карибском бассейне — в 25 раз. Раньше предполагалось, что 60 процентов рабов-африканцев были мужского пола.

Теперь, если ученым удастся договориться с властями западноафриканских стран, они смогут открыть представительства в Анголе и Конго. Благодаря этому можно будет установить количество портов, в которые приходили корабли работорговцев, а также вычислить количество перевезенного чернокожего населения.

Ранее сообщалось, что городской совет американского города Ашвилл в штате Северная Каролина извинился за роль города в рабстве и дискриминации и проголосовал за выплату репараций чернокожим. Отмечается, что по ней прямая раздача денег потомкам рабов не предусмотрена.