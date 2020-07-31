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Тайна Стоунхенджа: установлено происхождение огромных мегалитов (ABC, Испания) 

ИноСМИ 23 минуты назад
«Получен ответ на вопрос, который обсуждали столетиями»
Фото: © CC0 / Public Domain, VancouverLami / Pixabay
Расположенное на территории Англии древнее сооружение Стоунхендж хранит много тайн. Но недавно их количество слегка уменьшилось. Ученые смогли определить не только происхождение камней, из которых построен Стоунхендж. Им удалось точно проследить путь, которым многотонные камни несколько тысяч лет назад были доставлены до места. Подробнее — в статье ABC (Испания) .
Стоунхендж, построенный примерно в 2500 году до нашей эры, не перестает завораживать умы ученых, которые без устали исследуют мегалитическое сооружение. Они пытаются найти подсказки, чтобы разгадать тайны, которые по-прежнему хранит этот памятник. Первая касается священного назначения этого сооружения в древние времена, о чем пока ничего не известно, а вторая того, как охотники и собиратели той эпохи сумели переместить камни такого размера. Вес некоторых из них достигает 25 тонн.
Исследователи знают, что Стоунхендж состоит из двух основных типов камней разного происхождения. Самых больших, или сарсенов, найденных в той же местности, и более маленьких или «голубых», обнаруженных довольно далеко от памятника. Два исследования проливают свет на то, откуда именно были доставлены эти камни.
Несколько дней назад в Journal of Archaeological Science было опубликовано детальное исследование, касающееся происхождения алтарного камня, расположенного в центре Стоунхенджа. Этот шеститонный монолит зеленого слюдяного песчаника, относящийся к «голубым камням», был перемещен сюда из уэльского города Абергавенни (Abergavenny), расположенного в 160 километрах от сооружения и в нескольких километрах от границы Англии с Уэльсом.
Согласно исследованию, камни перемещали по земле по тому же пути, где сейчас проходит шоссе A40, соединяющее Уэльс и Лондон.

«Сарсены»

В работе, опубликованной в научном журнале Science Advances, приводятся новые сведения о происхождении огромных сарсенов. В соответствии с анализом химического состава камней, проведенному группой ученых из университета Брайтона, большинство камней песчаника, из которых построен известный памятник, имеют общее происхождение: местность Вест Вудс в 25 километрах.
Это открытие подтверждает теорию о том, что камни были перевезены в Стоунхендж примерно в одно и то же время. Существует другая теория, согласно которой, Пяточный камень, огромный сарсен, был привезен на это место раньше.

«Просто невероятно, как наука XXI века помогает изучать эпоху неолита и дает возможность ответить на вопрос, который ученые обсуждали столетиями», — говорит один из основных авторов исследования Дэвид Нэш (David Nash).

Результаты исследования могут помочь ученым определить, по какому пути древние строители памятника перевозили огромные камни.

«До недавнего времени мы не знали, что можно определить точное происхождение такого камня, как сарсен», — отметил Нэш.

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Комментарии 1
Наука , Статьи , телеканал АВС , Испания , Великобритания
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