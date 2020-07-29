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Ученые нашли новую версию происхождения COVID. Вирус убивал людей еще в 2012 году 

Ura.Ru 27 минут назад
Коронавирусная инфекция передалась от летучих мышей людям еще в 2012 году. В этом процессе были задействованы шахтеры из Юньнаня. Об этом свидетельствуют исследования американских ученых Джонатана Лэтэма и Эллисона Уилсона.
Специалисты изучили китайскую диссертацию «Анализ шести пациентов с тяжелой пневмонией, вызванной неизвестными вирусами». В ней описана история, произошедшая в 2012 году. Тогда рабочие удаляли экскременты летучих мышей из заброшенной шахты в Юньнани. Позже у них была диагностирована пневмония неизвестного происхождения.
Ученые отмечают, что симптомы болезни шахтеров совпадали с COVID-19: сухой кашель, дыхательная недостаточность, острый респираторный дистресс-синдром, повышенное тромбообразование. В последствии трое рабочих скончались, у некоторых из них при этом врачи зачем-то удалили тимус — вилочковую железу. Обычно операция проводится лишь при раке.
Авторы расследования Лэтэм и Эллисон предполагают, что тимус понадобился для того, чтобы «вытащить» из больных большее количество вируса. Узнав это, ученые Лэтэм и Эллисон сделали несколько выводов.

«Во-первых, мы предполагаем, что в организме шахтеров RaTG13 [самый генетический близкий к новому коронавирусу образец] или очень похожий вирус превратился в SARS-CoV-2 — необычно патогенный коронавирус, высоко адаптированный для человека. Во-вторых, лаборатория Ши использовала медицинские образцы, взятые у шахтеров. Именно этот адаптированный к человеку вирус, теперь известный как SARS-CoV-2, сбежал из Уханьской лаборатории в 2019 году», — передают результаты исследований «Известия».

В мае издание Associated Press со ссылкой на данные американской разведки написало, что власти Китая могли осознанно скрыть опасность коронавируса. В сокрытии информации Китай обвинил и разведывательный союз «Пять глаз». Также про утечку вируса говорили бежавшие из Уханя сотрудники лаборатории, где впервые был выявлен COVID. Сейчас они активно сотрудничают с западными спецслужбами.
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Наука , Видео , Наука и техника , Общество , газета "Известия"
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