У возбудителя малярии нашли «молекулярную отмычку»

Простейшие паразиты-плазмодии, которые являются возбудителями малярии, имеют достаточно сложный жизненный цикл, протекающий в организме комара-анофелеса и человека. Соответственно, они должны быть способны проникать в совершенно различные клетки двух очень отличающихся друг от друга видов — сначала в клетки слюнных желез комара, оттуда в кожу и кровь человека, а затем в клетки его печени.

Каким именно плазмодиям удается все это проделать, до недавнего времени ученым известно не было. Обычно возбудители заболеваний имеют особые белковые структуры, с помощью которых они проникают в клетки пораженного организма, однако эти структуры, как правило, подходят только к определенным клеткам, примерно как определенный ключ к определенному замку. У плазмодиев таких структур много, но значительная часть их все еще остается неизученной. Теперь, однако, данный пробел в научном знании стал существенно меньше.

Ученые из Гейдельбергского университета и Гарвардской школы медицины выяснили, что один из из белков под названием TRAP, и в первую очередь его передняя часть, является универсальной «отмычкой», позволяющей плазмодиям проникать проходить через кожу и проникать в клетки как человека, так и комара.

Но это еще не все, что удалось обнаружить в ходе исследования. При утрате этой передней части белка TRAP плазмодии теряли и свои проникающие способности, однако их удавалось восстановить при пересадке соответствующих белковых элементов от других организмов, причем даже тех, которые не поражали ни насекомых, ни печень человека. Отсюда ученые делают вывод об универсальности белка TRAP как универсального инструмента для проникновения в клетки. «TRAP, похоже, является не ограниченным пределами одного вида универсальным ключом, который может использоваться в зависимости от потребности», — говорит один и авторов исследования доктор Деннис Клуг.

По словам руководившего научной группой профессора Фридриха Фишкнехта, открытие вряд ли будет иметь непосредственное терапевтическое применение, однако ученый уверен, что понимание инфекционного механизма и уязвимых мест плазмодиев способно помочь в борьбе с малярией в целом.