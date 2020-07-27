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Викинги оказались носителями смертоносного вируса 

Lenta.ru и ещё 2 45 минут назад
Викинги оказались носителями смертоносного вируса
Фото: Thames Valley Archaeological Services
Международная группа ученых обнаружила следы вирусов натуральной оспы в зубах скелетов викингов, доказав, что смертоносная болезнь появилась как минимум 1400 лет назад. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science.
Останки с вирусом были найдены на территории Дании, Норвегии, России и Великобритании, а также на острове Эланд у восточного побережья Швеции.
Исследователи установили полную нуклеотидную последовательность четырех геномов древних штаммов вируса оспы и выяснили, что их генетическая структура отличается от современного штамма, уничтоженного в XX веке. Специалисты полагают, что викинги, которые были путешественниками и мореходами, были носителями оспы и распространили болезнь по всей Европе и за ее пределами.
Историки полагали, что оспа существовала 12 тысяч лет назад, однако не было никаких веских доказательств, что люди заражались вирусом до XVII века. Ученые пока не знают, были ли древние штаммы смертоносными и стала ли болезнь непосредственной причиной гибели викингов. Однако весьма вероятно, что вспышки оспы случались и раньше.
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Наука , Наука и техника , Эпидемия , Дания , Норвегия , Великобритания
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