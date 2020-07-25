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В Сибири изучат летучих мышей на предмет опасных коронавирусов 

Газета.Ru 1 час назад
В России изучат летучих мышей на коронавирусы
Фото: газета.ру
Российские биологи в течение следующих двух лет изучат, есть ли на территории Сибири переносчики опасных для человека коронавирусов, передает ТАСС со ссылкой на врио директора НИИ экспериментальной и клинической медицины Александра Шестопалова.
Он рассказал, что будет исследован геном обитающих в Сибири диких животных, в частности, летучих мышей.
"Коль китайцы нашли у себя такой вирус у летучих мышей, кто мешает прилететь таким мышам и к нам", — отметил Шестопалов.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 15 млн, за все время от коронавируса умерли более 600 тысяч человек.
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Комментарии
Наука , Наука и техника , Александр Шестопалов , ВОЗ , ИТАР-ТАСС
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