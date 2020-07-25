В России изучат летучих мышей на коронавирусы

Российские биологи в течение следующих двух лет изучат, есть ли на территории Сибири переносчики опасных для человека коронавирусов, передает ТАСС со ссылкой на врио директора НИИ экспериментальной и клинической медицины Александра Шестопалова

Он рассказал, что будет исследован геном обитающих в Сибири диких животных, в частности, летучих мышей.

"Коль китайцы нашли у себя такой вирус у летучих мышей, кто мешает прилететь таким мышам и к нам", — отметил Шестопалов.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 15 млн, за все время от коронавируса умерли более 600 тысяч человек.