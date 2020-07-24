У бактерий обнаружен механизм сотрудничества 

На примере штаммов кишечной палочки немецким биологам удалось проследить эволюцию взаимовыгодных отношений между организмами.

Ученые все чаще ставят под сомнение представления о том, что в ходе эволюции выживает сильнейший. Недавно американские нейробиологи на примере собак и обезьян бонобо показали, что главным для выживания вида является, на самом деле, сотрудничество и дружелюбие. Теперь же исследователи из Университета Оснабрюка в ходе эволюционного эксперимента выяснили, как сотрудничество возникает и развивается у бактерий кишечной палочки.

Для эксперимента были искусственно выведены два штамма ауксотрофных бактерий, способные размножаться только получая друг от друга определенные аминокислоты. Наблюдая за эволюцией этих микроорганизмов ученые обнаружили, что после смены множества поколений они смогли развить повышенную выработку необходимых «партнерам» аминокислот. Для самих бактерий производство было достаточно затратным, однако оно позволяло им успешно размножаться. Чем больше они производили аминокислот для «партнеров», тем больше получали назад, поскольку те увеличивали популяцию и соответственно наращивали свое производство. В результате в выигрыше от такого сотрудничества оставались оба штамма.

По словам авторов исследования, такой вид обратной связи представляет собой неизвестный до сих пор механизм, при помощи которого между двумя различными организмами развивается взаимовыгодное сотрудничество. И несмотря на то, что эксперимент проводился буквально в пробирке, ученые уверены, что его результаты способны объяснить возникновение кооперации в самых различных экологических нишах.