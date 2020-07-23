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Ученые обнаружили «органы» у бактерии 

Популярная механика 3 часа назад
Ученые обнаружили «органы» у бактерии
Фото: Caroline Davis2010
Согласно исследованию ученых из Университета Макгилла, у бактерий есть свои «внутренние органы», так называемые органеллы. Ранее считалось, что у бактерий они остутствуют. Эти открытые у бактерий органеллы участвуют в экспрессии генов.
Отдельные клетки содержат особенные компартменты — органеллы. У сложных клеток может быть много различных органелл, и они удерживаются вместе мембраной. Но ранее мембрана никогда не была обнаружена у бактерий и поэтому считалось, что органелл у них нет.
Но ученые в своем исследовании доказали обратное. Они обнаружили органеллы у бактерии Escherichia coli. И органеллы в ней удерживаются при помощи «липких белков». Помимо этого открытия, ученые поняли механизм образования органелл у бактерий. Они формируются аналогично тому, как это происходит в более сложных клетках, посредством фазового разделения.
Это первое прямое доказательство разделения фаз у бактерий, поэтому этот процесс может быть универсальным для всех типов клеток и даже может быть связан с происхождением жизни» — объясняет автор исследования Стефани Вебер.
Это открытие, по словам его авторов, может лечь в основу создания нового поколения антибиотиков.
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