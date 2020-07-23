Ученые нашли вымерший вид гигантских сов

Аргентинские палеонтологи нашли новый вид совы, жившей на планете около 40000 лет назад. Эта птица была внушительных размеров и, что примечательно, охотилась на более мелких сов.

Ученые обнаружили окаменелые останки животного в формации Кангагуа, расположенной в эквадорской провинции Чимборасо. Новый вид получил название Asio ecuadoriensis. Эта птица по сравнению с другими совами является почти гигантом. Ее высота составляет 70 сантиметров, а размах крыльев 1,5 метра, при этом ее лапы более длинные и крепкие, чем у любого другого вида сов.

Животное ученые нашли в пещере, которая, по их мнению, служила для этой птицы гнездом. Она была хищником, как и другие виды сов, но в отличие от них, охотилась на своих меньших собратьев - более мелких сов. По словам исследователей, такие факты встречаются, но они крайне редки и это вопрос мало изучен в литературе.