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В России нашли останки древнего храма 

Lenta.ru 48 минут назад
В России нашли останки древнего храма
Фото: Новгородский музей-заповедник
В Нижнем Новгороде на территории Кремля нашли останки древнего храма XII века. Его фундамент сохранился в прекрасном состоянии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Институт археологии РАН.
В 1167-1173 годах на месте храма стояла Борисоглебская церковь. Она была построена на средства богатого купца Сотко Сытинича — возможно, именно он был прототипом легендарного Садко. В XVII веке храм обветшал и обрушился.
Ученые предположили, что высота найденной церкви составляла около 40 метров. Изначально здесь была пашня, а уже в XI веке впервые поселились люди.
Храм стоял на так называемых ленточных фундаментах — это цепочки скрепленных раствором валунов, которые уложили в вырытые небольшие рвы. Археологи отметили высокое качество кладки и раствора, хотя его состав стандартен, и там нет никаких оригинальных добавок вроде яиц или меда.
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