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Египетские ученые раскрыли секрет мумии «кричащей женщины» 

Газета.Ru и ещё 2 43 минуты назад
Египтологам Захи Хавассу и Сахару Салиму удалось раскрыть тайну мумии "кричащей женщины" из погребального комплекса в Дейр эль-Бахри. Как сообщили ученые Ahram Online, исследование с использованием компьютерной томографии показало, что смерть принцессы наступила внезапно от сердечного приступа, который стал следствием атеросклероза коронарных сосудов. При бальзамировании было сохранено положение женщины в момент смерти.
Таким образом, сильная боль, которую она испытала перед кончиной, явилась причиной широко открытого рта мумии и выражения лица, будто искаженного от ужаса. Ее голова была повернута вправо, а ноги скрещены. При этом обычно древние египтяне хоронили своих покойников в традиционной выпрямленной позе и с закрытым ртом. Как показало исследование, особе царской фамилии в момент кончины было более 60 лет. Она страдала от нескольких серьезных заболеваний. По мнению Хавасса, "кричащую женщину" обнаружили через несколько часов после смерти. Ее тело к этому моменту окоченело.
Мумия принцессы была найдена в конце XIX века среди 40 мумий членов царской династии в крупном захоронении. Древние жрецы надежно спрятали останки, чтобы они не стали добычей расхитителей гробниц.
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Наука , Видео , Наука и техника
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