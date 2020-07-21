Раскрыт секрет генетического бессмертия 

Белок SPOCD1 является секретом генетического бессмертия. Об этом сообщает Nature.

Согласно результатам исследования ученых из Университета Эдинбурга Шотландия ), роль SPOCD1 в защите сперматозоидов от повреждений на ранних стадиях развития эмбриона и, как следствие, в обеспечении непрерывности передачи наследственной информации из поколения в поколение, ключевая.

Передачу наследственной информации обеспечивают зародышевые клетки. Они уязвимыми для участков ДНК, называемых транспозонами, которые могут спровоцировать бесплодие, повредив кодирующие белки гена. Транспозоны могут быть заблокированы путем присоединения к ДНК метильных групп. SPOCD1 способствует этому.

Также в регуляции транспозонов важна роль белка MIWI2 и малых некодирующих РНК из класса piРНК. SPOCD1 связан с ними, а при его потере лабораторные мыши становились бесплодными.