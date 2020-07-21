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Раскрыт секрет генетического бессмертия 

Артём Кульша и ещё 1 8 минут назад
Раскрыт секрет генетического бессмертия
Фото: Professor Dónal O’Carroll
Белок SPOCD1 является секретом генетического бессмертия. Об этом сообщает Nature.
Согласно результатам исследования ученых из Университета Эдинбурга (Шотландия), роль SPOCD1 в защите сперматозоидов от повреждений на ранних стадиях развития эмбриона и, как следствие, в обеспечении непрерывности передачи наследственной информации из поколения в поколение, ключевая.
Передачу наследственной информации обеспечивают зародышевые клетки. Они уязвимыми для участков ДНК, называемых транспозонами, которые могут спровоцировать бесплодие, повредив кодирующие белки гена. Транспозоны могут быть заблокированы путем присоединения к ДНК метильных групп. SPOCD1 способствует этому.
Также в регуляции транспозонов важна роль белка MIWI2 и малых некодирующих РНК из класса piРНК. SPOCD1 связан с ними, а при его потере лабораторные мыши становились бесплодными.
В 2018 году, как сообщал «Рамблер», профессор медицинской школы Гарвардского университета Джордж Черч заявил, что в течение 10 лет ученые сумеют перепрограммировать человеческие клетки таким образом, что перестанут быть подверженными раку, вирусам, старости, радиации и замерзанию.
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Наука , В мире , Наука и техника , Джордж Черч , Гарвардский университет , Шотландия , Эдинбург
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