Ученый оценил вероятность мутации коронавируса 

Профессор Сколтеха Георгий Базыкин заявил, что произошедшие мутации коронавируса не меняли его свойств. Об этом сообщает РИА "Новости".

По его словам, ученые не видят различий в вирусах в зависимости от генотипа.

Базыкин не исключил, что одна из мутаций увеличивает способность вируса передаваться, однако этот эффект слабый и это "не то, о чем надо волноваться".

"Пока те мутации, которые происходит, свойства вируса не меняют, и это хорошая новость", — добавил он.

Профессор отметил, что ситуация может поменяться и если вирус начнет эволюционировать, то придется создавать новую вакцину.

"Нет научных данных ни о том, что вирус ослабевает, ни о том, что он усиливается. Теория не предсказывает, что он должен ослабевать", — заявил он.

Теория, по мнению Базыкина, скорее предсказывает, что вирус будет увеличивать способность передаваться между людьми. Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.