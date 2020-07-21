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Ученый оценил вероятность мутации коронавируса 

Газета.Ru 1 час назад
Ученый оценил вероятность мутации коронавируса
Фото: Reuters
Профессор Сколтеха Георгий Базыкин заявил, что произошедшие мутации коронавируса не меняли его свойств. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, ученые не видят различий в вирусах в зависимости от генотипа.
Базыкин не исключил, что одна из мутаций увеличивает способность вируса передаваться, однако этот эффект слабый и это "не то, о чем надо волноваться".
"Пока те мутации, которые происходит, свойства вируса не меняют, и это хорошая новость", — добавил он.
Профессор отметил, что ситуация может поменяться и если вирус начнет эволюционировать, то придется создавать новую вакцину.
"Нет научных данных ни о том, что вирус ослабевает, ни о том, что он усиливается. Теория не предсказывает, что он должен ослабевать", — заявил он.
Теория, по мнению Базыкина, скорее предсказывает, что вирус будет увеличивать способность передаваться между людьми. Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
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Наука , Наука и техника , ВОЗ
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