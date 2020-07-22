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Пациенты рассказали о влиянии COVID-19 на внешность 

РИА Новости и ещё 4 38 минут назад
Пациенты рассказали о влиянии COVID-19 на внешность
Фото: РИА Новости
Пациенты, переболевшие COVID-19, обнаружили, что заболевание повлекло за собой резкое выпадение волос, пишет Sun.
Отмечается, что люди в соцсетях и на приеме у специалистов все чаще жалуются на облысение после выздоровления.
"Я потеряла около 55 процентов своих волос, и с каждым днем они выпадают еще больше", — рассказывает Грейс Дадли, заметившая проблему примерно через месяц после выписки из больницы.
Активистка Луиза Барнс, основательница группы поддержки для пациентов, перенесших COVID-19, отметила, что более трети членов группы стали страдать от частичного облысения, в том числе и она сама.
По мнению медиков, данное явление может быть связано с одним из основных симптомов коронавирусной инфекции — повышением температуры.
"Лихорадка с повышением температуры тела выше 37,5 может сопровождаться потерей волос, так как нарушается их естественный цикл роста", — отметил доктор Арагон Джузеппе.
По словам трихолога Евы Праудман, у пациентов наблюдается так называемый телогенный отток, когда большое количество волос, находясь в фазе покоя, истончается или выпадает. Специалисты при этом подчеркивают, что такая проблема носит временный характер.
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