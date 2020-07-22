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Названы сроки вымирания белых медведей

Lenta.ruиещё 6
1 час назад
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Ученые США и Канады пришли к выводу, что белые медведи могут полностью исчезнуть к 2100 году. Причиной исследователи называют голод из-за разрушения среды обитания, вызванной изменениями климата. Об этом сообщается в статье, опубликованной в Nature Climate Change.
Названы сроки вымирания белых медведей
Фото: ТАССТАСС
В некоторых регионах Арктики белые медведи в настоящее время уже испытывают серьезные трудности с добычей пропитания из-за сокращения площади морского льда, от которого зависит способность хищников охотиться на тюленей. Вызванное голодом уменьшение массы тела снижает шансы медведей на выживание в арктические зимы при нехватке пищи. По словам ученых, морской лед каждый год начинает образовываться позже и исчезает раньше, что увеличивает голодный период.
Арктика нагревается в два раза быстрее, чем вся остальная планета, поэтому экосистемы здесь испытывают серьезное давление со стороны климатических изменений. Ученые показали, что 12 из 13 исследованных популяций белых медведей будут полностью уничтожены через 80 лет. Рождение медвежат окажется невозможным повсеместно в Арктике, за исключением, возможно, острова Королевы Елизаветы.
Самый пессимистичный сценарий реализуется при нагревании Земли на дополнительные 3,3 градуса Цельсия. Однако при ограничении повышения температуры лишь на 2,4 градуса Цельсия вымирания белых медведей нельзя будет избежать.
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Наука,Наука и техника,Глобальное потепление,Канада,Соединенные Штаты
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