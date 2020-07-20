Кто на самом деле первым заселил Америку: ответ дает ДНК 

Недавние открытия вновь подняли вопрос о том, какой народ первым ступил на американские континенты. Сравнивая образцы ДНК древних и современных обитателей разных частей света, ученые доказали: Америку "открыли" жители побережья Байкала. Викинги и полинезийцы пришли после них.

По тонкому льду

То, что люди переселялись из Сибири в Северную Америку в эпоху последнего оледенения, — общепризнанно. Связанные с ними артефакты находят даже на самом юге континента. Культура кловис зародилась там 13,5 тысячи лет назад. Ее представители — родоначальники всего коренного населения обеих Америк. Однако до недавних пор исследователи не знали, сколько было миграций и жил ли кто-то еще на этой земле до появления восточных азиатов.

Коллектив ученых под руководством Эске Виллерслева из Университета Копенгагена Дании продемонстрировал по ДНК, что из Сибири была только одна волна миграции. Люди оказались в Берингии (сейчас там Берингов пролив) не ранее 23 тысяч лет назад и провели там в изоляции почти восемь тысячелетий. После чего отправились осваивать Северную Америку.

Датчане опровергли гипотезу о реликтовых племенах палеоамериканцев, которые, как считалось, родственны населению Океании. Общие участки ДНК у них есть, но это объясняется дрейфом генов в результате контактов соседствующих народов.

Из какой части Сибири те, с кого началось заселение Америки, — на этот вопрос ответила группа исследователей под руководством Йоханнеса Краузе (Институт изучения истории человечества Макса Планка, Германия ). Они установили, что ДНК из зуба, найденного на стоянке Усть-Кяхта к югу от Байкала, принадлежал ближайшему "кузену" коренных американцев, жившему 14 тысяч лет назад.

Колумбия — Полинезия

В 1947 году норвежец Тур Хейердал со товарищи совершил знаменитое плавание на плоту перуанских индейцев "Кон-Тики" по Тихому океану. Стодневное странствие по воле волн закончилось на островах Туамоту. Отважный путешественник хотел этим доказать, что полинезийцы — потомки коренных американцев.

На самом деле это не так. Древняя родина полинезийцев — острова Юго-Восточной Азии. С жителями Южной Америки они контактировали позже, но в доколумбову эру, чему много косвенных свидетельств. Например, каменные истуканы острова Пасхи или американский сладкий картофель кумара, обнаруженный во время археологических раскопок на островах восточной Полинезии. Эту теорию поддержали генетики во главе с Александром Ионнидисом из Стэнфордского университета. Они выяснили, что в геномах современных обитателей 17 островов и представителей 15 коренных южноамериканских племен есть общие участки. Вопрос, когда и где произошла встреча.

© РИА Новости / Depositphotos /// Минимум трижды разные народы заселяли Америку в доколумбову эру

Южную Америку и восточную Полинезию разделяет океан. Полинезийцы — прекрасные мореходы, последние три тысячи лет они заселяли остров за островом на плотах-катамаранах. Не исключено, что в XI веке им удалось достичь и берегов южноамериканского континента. Островитяне импортировали оттуда элементы местной культуры и технологий, привезли "жен" или потомство от смешанных браков.

Напротив, нет никаких свидетельств того, что коренные американцы совершали дальние путешествия на плотах. Тем не менее Ионнидис с коллегами допускают, что полинезийцы приплыли на один из Маркизских островов и обнаружили там поселенцев из Южной Америки, точнее, современной Колумбии (их ДНК ближе всего). Какая из гипотез верна, покажут генетические исследования.

На разведку в Америку

Примерно в то же время, в 1000-м году, как гласит легенда, из Гренландии на запад отправилась ладья с викингами под предводительством Лейфа Эрикссона, сына Эрика Рыжего. Высадились они на полуострове Лабрадор и ныне канадском Ньюфаундленде. Через несколько лет по его следам к берегам Винланда — так норманны назвали остров — прибыли корабли Торфинна Карлсефни.

Среди коренных племен еще во времена Колумба ходили легенды о королевстве белых людей, но подтверждение археологи нашли только в 1960-е в местечке Л’Анс-о-Медоуз. Землянки, кузница и артефакты не оставляли сомнений — это дело рук викингов.

Археологи не обнаружили признаков животноводства — экономической основы норманнов в Гренландии и Исландии. Возможно, это был перевалочный пункт для освоения далеких регионов Североамериканского континента или же викинги пробыли там совсем недолго. Судя по летописи, Ньюфаундленд они покинули из-за конфликта с местными племенами.

А может, все было иначе. Недавно ученые из Канады и Великобритании изучили торф недалеко от одного археологического памятника и с удивлением увидели культурный слой времен викингов. Исследователи осторожно предположили, что гости из Гренландии бывали здесь периодически на протяжении столетия. Если это так, стоит ждать новых открытий генетиков.