Итальянские медики собрали множество фактов и свидетельств, подтверждающих теорию о том, что величайший художник эпохи угас из-за болезни, похожей на новую коронавирусную инфекцию, а не от сифилиса.

Прославленный итальянский живописец, график и архитектор Рафаэль умер в 1520 году. Художника с почестями похоронили в Ватикане , позднее останки перенесли в римский Пантеон, где круглый год на могиле лежит свежесрезанная красная роза. Известный миф гласит, что Рафаэль так рано, в возрасте 37 лет, ушел из жизни из-за сифилиса. Версия стала популярной, так как художника считали ловеласом.

Новое исследование итальянских практикующих медиков, опубликованное в журнале Internal and Emergency Medicine, показало, что свою роль в трагическом финале художника сыграла врачебная ошибка, а причиной смерти стало респираторное заболевание. По свидетельствам современников, найденным в ходе исследования, лучшие доктора, присланные Папой из Рима, пытались «сбить» высокую температуру кровопусканием. Это, по мнению авторов работы из Университета Милана Бикокка, и убило Рафаэля.

В XVI веке врачи еще верили в пользу кровопускания, но уже тогда знали, что извлечение «лишней» крови из организма через разрезы на коже или с помощью пиявок может быть вредным при респираторных заболеваниях. Поэтому исследователи полагают, что к ошибочным действиям медиков привела неверная постановка диагноза, основанная на неточном рассказе Рафаэля. Вероятно, художник поделился с врачами числом половых связей, но не упомянул о том, что исправно навещал любовниц даже в промозглые вечера. Переохлаждение, видимо, и привело к легочной болезни, напоминающей новую коронавирусную инфекцию.

Вывод исследователей основан на свидетельствах того времени. Отчеты о смерти художника показывают, что болезнь длилась 15 дней. Рафаэль при этом был достаточно собран, чтобы привести дела в порядок, исповедаться грехи и пройти предсмертные церковные обряды. Тем не менее, все это время художника мучила высокая постоянная температура, свидетельствующая о борьбе организма с вирусом.

Недавно «подхваченная» инфекция, передающаяся половым путем: гонорея или сифилис — не могла сопровождаться повышением температуры. Острые проявления подобных болезней, которые давно «сидят» в организме, не происходят без «ярких» симптомов, которые были бы обязательно зафиксированы лучшими медиками Рима. В то время в Риме не было эпидемий тифа или чумы. По очереди исключая вероятных кандидатов в убийцы великого художника, авторы исследования и пришли к легочной инфекции.