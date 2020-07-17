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Врачи сообщили о новом симптоме коронавируса 

News.ru и ещё 1 53 минуты назад
Врачи сообщили о новом симптоме коронавируса
Фото: globallookpress.com
Испанские учёные обнаружили новый симптом коронавирусной инфекции. Исследование показало, что у 29% пациентов в ротовой полости наблюдается сильная сыпь на слизистой оболочке — энантема.
Медики изучили данные 21 пациента в возрасте от 40 до 69 лет. Обнаружилось, что почти у трети заболевших сыпь появлялась примерно за два дня до других симптомов COVID-19, сообщает JAMA Dermatology.
Врачи пока не могут с точностью сказать, насколько широко этот симптом распространён. Его изучение осложняется требованиями техники безопасности, которые создают сложности при осмотре ротовой полости инфицированных пациентов.
Ранее канадские учёные выявили неожиданный первый симптом коронавируса. Он проявился у 29-летней пациентки, которая обратилась к врачам из-за проблемы с глазами. Девушка жаловалась на постоянное покраснение глаз. Медики приняли это за конъюнктивит и госпитализировали. Обычно воспаление ткани, покрывающей глаз и заднюю поверхность век, лечится довольно быстро. Однако в этот раз врачи столкнулись с целым рядом сложностей. Традиционное лечение пациентке не помогало. Узнав, что больная была в поездке в Азии, медики сделали ей тест на COVID-19. Он показал положительный результат, при этом у пациентки не было ни кашля, ни лихорадки, ни каких-либо других симптомов, писал NEWS.ru.
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Наука , Наука и техника
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