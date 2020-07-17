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Раскрыт еще один симптом коронавируса 

Павел Тиунов и ещё 12 46 минут назад
Раскрыт еще один симптом коронавируса
Фото: ТАСС
Испанские ученые обнаружили ранее неизвестный симптом коронавируса, который появляется за два дня о всех остальных, сообщает издание JAMA Dermatology. Оказалось, что на заражение инфекцией в первую очередь реагирует слизистая полости рта.
Специалисты пришли к выводу, что почти у трети пациентов реакцией на коронавирус становится энантема в ротовой полости — сильная сыпь на слизистой оболочке. В эксперименте участвовали два десятка пациентов с подтвержденным заражением инфекцией в возрасте от 40 до 69 лет. При этом ученые отметили, что вышеуказанный симптом появляется на два дня раньше остальных: повышения температуры, кашля, одышки и т.д.
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Ученые пока не могут точно сказать, у какого количества пациентов появилась сыпь. Исследование осложняется требованиями техники безопасности при осмотре ротовой полости инфицированных.
Ранее, как сообщал «Рамблер», ученые заявили, что коронавирус не является формой пневмонии. По их словам, инфекция, попадая в организм человека, поражает кроветворящие клетки. В результате 1начинается воспаление, и образуются сгустки крови, которые распределяются по всему телу, оказывая пагубное влияние на органы. На фоне воспалительных процессов тромбов, возникает обострение хронических недугов.
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Наука , Другое , Наука и техника
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