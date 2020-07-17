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Впервые обнаружен неизвестный космический феномен 

Lenta.ru 51 минуту назад
Впервые обнаружен неизвестный космический феномен
Фото: NASA
Астрономы Массачусетского технологического института впервые зафиксировали исчезновение яркой рентгеновской короны из высокоэнергетических частиц вокруг черной дыры, удаленной от Земли на 100 миллионов световых лет. Причиной феномена могла стать масштабная катастрофа, уничтожившая целую звезду. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Phys.org.
Ученые проводили поиск ярких космических вспышек с помощью автоматического инструмента ASSASN, предназначенного для выявления сверхновых. Они обнаружили вспышку неизвестной природы в активном галактическом ядре 1ES 1927+654, состоящем из сверхмассивной черной дыры. Яркость объекта оказалась выше обычного в 40 раз.
Специалисты полагают, что странное явление произошло из-за звезды, попавшей в поле притяжения черной дыры. Светило могло попасть в аккреционный диск и быть разорванным на части, из-за чего весь материал диска, включая высокоэнергетические частицы, рухнул на горизонт событий и пропал из видимой Вселенной. В результате всего лишь за один год черная дыра стала тусклее в 10 тысяч раз. Обычно такие изменения яркости занимают от тысяч до миллионов лет, утверждают ученые. В данном случае заметное падение яркости заняло, минимум, десять часов.
После исчезновения короны черная дыра начало вновь аккумулировать материал с внешних краев диска, порождая новые высокоэнергетические рентгеновские лучи, которые испускаются вблизи горизонта событий. Таким образом, всего лишь за несколько месяцев корона вновь восстановилась, вернувшись к первоначальной яркости.
Пока ученые не знают точно механизм возникновения короны, однако считают, что это как-то связано с конфигурацией линий магнитного поля, проходящего через аккреционный диск. Вблизи горизонта событий линии магнитного поля могут скручиваться и разрываться, что способствует их пересоединению. Это, в свою очередь, раскручивает частицы вблизи черной дыры, заставляя их испускать рентгеновское излучение, образующее корону.
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Наука , Наука и техника
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