Назван возраст Вселенной

Результаты нового исследования международной группы астрофизиков говорит о том, что возраст Вселенной составляет 13,8 миллиарда лет. Тем самым возможно, что поставлена точка в спорах о ее возрасте.

Исследование проводилось при помощи данных, которые были собраны Космологическим Телескопом в Атакаме (ACT). В этой работе приняли участие ученые из 41 научного института из семи стран мира.

Объектом изучения стал самый старый свет во Вселенной, который восходит к Большому взрыву — так называемый космический микроволновой фон. При помощи ACT было получено его изображение. Этот свет, который был испущен через 380000 лет после Большого взрыва, различается по поляризации (представлен красным или синим цветами). Астрофизики использовали интервал между этими вариациями для расчета новой оценки возраста Вселенной.

«В нашей работе мы восстанавливаем «детское фото» Вселенной до ее первоначального состояния, устраняя износ временем и пространством, которые искажают изображение. Только увидев этот «детский снимок», мы сможем более полно понять, как родилась наша Вселенная» — рассказывает Нилима Сегал.

Новая оценка почти точно совпадает с измерениями этого «древнего света», которые были сделаны при помощи спутника Планка. Возможно, что эти подтверждения дадут основания считать, что возраст вселенной все-таки составляет 13,8 миллиарда лет. Поскольку, недавно была выдвинута идея, что Вселенная моложе на несколько сотен миллионов лет.

Помимо возраста Вселенной ученые рассчитали еще и скорость, с которой она расширяется. Измерения при помощи ACT почти точно соответствуют полученным ранее данным со спутника Планка и составляют 67,6 километров в секунду на мегапарсек. Это означает, что объект, который находится на расстоянии 1 мегапарсек (около 3,26 миллиона световых лет) от Земли удаляется от нее со скоростью 67,6 километра в секунду из-за расширения Вселенной.