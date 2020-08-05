Астероид с футбольное поле приближается к Земле

Астероид 2009 PQ1, размеры которого оцениваются специалистами от 84 до 190 метров, подойдет к Земле на минимальное расстояние вечером 5 августа, сообщало ранее НАСА

Как отмечала в разговоре с РИА Новости аспирант отдела Солнечной системы Института астрономии РАН (ИНАСАН) Екатерина Ефремова , никакой опасности для землян небесное тело не представляет, так как пролетит на очень далеком расстоянии.

Астероид 2009 PQ1 в 19.35 мск пролетит в 4 миллионах километров от Земли — в семь раз дальше, чем от нас находится Луна. В следующий раз астероид приблизится к Земле только в 2137 году.

Астероид открыт 14 августа 2009 года. Он относится к группе "Аполлонов", то есть астероидов, чьи трассы полета пересекают орбиту Земли.