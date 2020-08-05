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Земля максимально сблизится с астероидом 2009 PQ1 

РИА Новости и ещё 4 17 минут назад
Астероид с футбольное поле приближается к Земле
Фото: globallookpress.com
Астероид 2009 PQ1, размеры которого оцениваются специалистами от 84 до 190 метров, подойдет к Земле на минимальное расстояние вечером 5 августа, сообщало ранее НАСА.
Как отмечала в разговоре с РИА Новости аспирант отдела Солнечной системы Института астрономии РАН (ИНАСАН) Екатерина Ефремова, никакой опасности для землян небесное тело не представляет, так как пролетит на очень далеком расстоянии.
Астероид 2009 PQ1 в 19.35 мск пролетит в 4 миллионах километров от Земли — в семь раз дальше, чем от нас находится Луна. В следующий раз астероид приблизится к Земле только в 2137 году.
Астероид открыт 14 августа 2009 года. Он относится к группе "Аполлонов", то есть астероидов, чьи трассы полета пересекают орбиту Земли.
Профессор физико-технологического института Уральского федерального университета (УрФУ), глава метеоритных экспедиций вуза Виктор Гроховский, в свою очередь, пояснял РИА Новости, что такие астероиды считаются потенциально опасными именно из-за того, что пересекают орбиту Земли. В то же время, по его словам, таких астероидов открыто порядка 15 тысяч, и за ними ведется наблюдение.
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Наука , Наука и техника , Эпидемия , Екатерина Ефремова , Виктор Гроховский , РАН , NASA , РИА Новости
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