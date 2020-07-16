Проникает в плаценту: COVID-19 передается внутриутробно

Коронавирус может передаваться внутриутробно, подтвердили французские врачи. Внутриутробное заражение плода чревато поражениями мозга и других органов. Однако детский организм, как оказалось, успешно сопротивляется инфекции.

Коронавирус может передаваться от матери плоду в утробе, предупреждают французские врачи из Университета Париж-Сакле. Такая передача чревата поражением мозга и других органов. Однако организм младенца, по-видимому, способен эффективно бороться с инфекцией. Свои наблюдения исследователи изложили в статье в журнале Nature Communications.

С самого начала пандемии коронавируса ученые пытались выяснить, может ли инфекция передаваться от матери к ребенку. Врачи регистрировали случаи коронавируса у новорожденных, однако нельзя было исключить, что вирус передался им во время родов.

«Недавно были описаны случаи потенциальной перинатальной передачи, но было несколько нерешенных вопросов, — пишут исследователи. — Например, в некоторых случаях не удалось обнаружить COVID-19 у новорожденных или сообщалось только о наличии специфических антител; в других случаях вирус определялся в образцах крови новорожденных, но не был ясен путь передачи».

Однако случай 23-летней француженки позволил с уверенностью говорить о возможности внутриутробной передачи.

Женщина на 35 неделе беременности поступила в больницу с лихорадкой и кашлем. Тест на коронавирус оказался положительным. До этого момента беременность протекала нормально, но через несколько дней после появления симптомов врачи заметили у плода признаки внутриутробной гипоксии и срочно направили пациентку на кесарево сечение.

Шесть часов после появления на свет ребенок провел подключенным к аппарату ИВЛ. После этого он несколько дней казался вполне здоровым, но затем у него начались проблемы с кормлением, появились спазмы и ригидность мышц. Сканирование мозга показало поражения белого вещества. По словам доктора Даниэля де Луки, ведущего автора исследования, симптомы напоминали менингит. Но анализы на вирусы и бактерии не выявили никаких инфекций кроме SARS-COV-2.

Наибольшая концентрация вирусных частиц наблюдалась в плаценте — там их было больше, чем в околоплодной жидкости или в крови матери и ребенка. По всей видимости, вирус способен реплицироваться в клетках плаценты, отмечают врачи.

Постепенно, впрочем, ребенок шел на поправку. Его выписали через 18 дней. Мать, которой во время родов потребовался кислород, тоже чувствует себя хорошо.

Вирус передался ребенку через плаценту матери, отмечает де Лука. Врачам удалось протестировать плаценту, амниотическую жидкость, пуповинную кровь, а также кровь матери и ребенка. Как оказалось, вирус способен проникать в плаценту и там размножаться. Затем, очевидно, он передается плоду и может привести к тем же симптомам, что и у взрослых.

Доктор Йоэль Садовский из Питтсбургского университета считает полученные доказательства весьма убедительными. По его словам, относительно высокая вирусная нагрузка, выявленная в плаценте, и рост количества копий вируса в организме ребенка, а также признаки воспаления плаценты наряду с симптомами коронавирусной инфекции у ребенка позволяют сделать вывод о передаче вируса внутриутробно.

Однако Садовский подчеркивает, что случаи возможной передачи коронавируса в матке, по-видимому, крайне редки. В случае с другими вирусами, в том числе вирусом Зика и краснухой, внутриутробная передача встречается гораздо чаще.

«С коронавирусом мы пытаемся понять обратное — что лежит в основе относительной защиты плода и плаценты», — говорит Садовский.

В настоящее время команда занята анализом других случаев возможной передачи коронавируса через плаценту.

«Это поможет врачам и специалистам формировать политику работы с беременными женщинами, проверять новорожденных и снижать риск вирусной передачи от матери к новорожденному, — говорит де Лука. — Хорошая новость заключается в том, что ребенок постепенно выздоравливает сам, несмотря на все симптомы, и это подтверждает, что в раннем младенчестве болезнь протекает легче».

Исследователи надеются, что понимание всех рисков, связанных с течением SARS-COV-2 у беременных, позволит максимально обезопасить и самих женщин, и их будущих детей.