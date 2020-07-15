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Северное сияние и комету засняли на одной фотографии 

ТК «Звезда» 59 минут назад
Северное сияние и комету засняли на одной фотографии
Фото: melnyk_photos, Twitter
До 20 июля небесное тело можно будет наблюдать в Северном полушарии всю ночь.
Жители Канады и США смогли одновременно увидеть в небе северное сияние и комету С/2020 F3. Фотографиями необычного природного явления пользователи поделились в социальных сетях.
Рассмотреть комету можно было с помощью любых оптических приборов. Некоторые увидели небесное тело даже невооруженным глазом.
Комета C/2020 F3 была открыта 27 марта 2020 года. Третьего июля она прошла перигелий, то есть находилась на минимальном расстоянии от Солнца — 45 миллионов километров. Как сказано на странице Московского планетария, в настоящее время небесное тело удаляется от звезды.
До 13 июля комета проходила по созвездию Возничего, 14 июля она перешла в созвездие Рыси, а 17 июля уйдет в созвездие Большой Медведицы. До 20 июля небесное тело можно будет наблюдать в Северном полушарии всю ночь.
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Наука , Наука и техника , Канада , США
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